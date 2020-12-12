Максим Фадеев призвал ввести в России смертную казнь

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Музыкальный продюсер Максим Фадеев предложил ввести в России смертную казнь, чтобы граждане не содержали преступников. Кроме того, по его мнению, при угрозе расстрела и число тяжких преступлений может уменьшиться.

Нужно вводить смертную казнь! А то мы за свои деньги кормим этих выродков с пожизненным сроком заключения, — написал в Instagram Фадеев, отвечая на комментарий поклонницы.

Целая дискуссия развернулась под его постом с видео, где он рассуждает о домашнем насилии. Продюсер удивляется, почему женщины прощают своих мучителей, а не уходят от них после первого же удара. Также он назвал обезьянами тех, кто чинит домашнее насилие и убивает.

Его подписчики вспомнили случаи в своих семьях, а также порассуждали о последней нашумевшей истории двойного убийства в Краснодарском крае.

Как писал NEWS.ru, житель Армавира убил свою сожительницу и её девятилетнего брата. В его отношении возбудили уголовное дело. Как выяснилось, преступление было совершено на почве ревности.

Убийца записал видеообращение и рассказал, что его возлюбленная с августа имела регулярную интимную связь с другим молодым человеком. За это он нанёс ей множество ударов по голове, от которых жертва скончалась.

После убийства девушки он отправился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью убил девятилетнего брата погибшей. Потом он прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся.