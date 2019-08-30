Оперная певица Мария Максакова может потерять свою квартиру в российской столице.
Жильцы небоскрёба в комплексе «Город столиц» («Москва-сити») подали в суд на женщину в связи с неуплатой долгов за коммунальные услуги, следует из информации, размещённой на
Иск был направлен в Пресненский районный суд города.
Как ранее писал News.ru, Мария Максакова извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства её второго мужа — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Она отметила, что версия, которой придерживалась Генпрокуратура Украины, является «беспардонной, наглой, циничной, отвратительной».