https://static.news.ru/photo/90c7de88-cb57-11e9-8954-fa163e074e61_660.jpg Мария Максакова Фото: РИА Новости

Оперная певица Мария Максакова может потерять свою квартиру в российской столице.

Жильцы небоскрёба в комплексе «Город столиц» («Москва-сити») подали в суд на женщину в связи с неуплатой долгов за коммунальные услуги, следует из информации, размещённой на сайте московских судов.

Иск был направлен в Пресненский районный суд города.

Как ранее писал News.ru, Мария Максакова извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства её второго мужа — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Она отметила, что версия, которой придерживалась Генпрокуратура Украины, является «беспардонной, наглой, циничной, отвратительной».