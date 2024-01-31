Макаревич открестился от России из-за нового «закона о негодяях» Макаревич заявил, что ему неинтересен принятый в России «закон о негодяях»

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Андрей Макаревич

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил NEWS.ru о безразличии к законам, принимаемым в России. Таким образом он прокомментировал принятый Госдумой проект о конфискации имущества за распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антигосударственной деятельности.

Макаревич отметил, что ему совершенно неинтересно, что принимают в Госдуме. Он также подчеркнул, что ему не стоит адресовать подобные вопросы.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. Новый закон также предусматривает возможность лишения почетных званий и наград, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Такие меры предусмотрены, если преступление совершено из корыстных побуждений.

Инициативу поддержали все 377 депутатов, участвовавших в заседании. Проголосовавших против и воздержавшихся не было. Володин отметил, что абсолютное большинство выступило за необходимость наказания уехавших россиян, критикующих страну и выступающих против СВО. Поправки также предусмотрены в Уголовно-процессуальный кодекс. Спикер нижней палаты парламента назвал поправки «законом о негодяях».