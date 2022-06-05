«Макдоналдс» возобновил прием сотрудников на работу в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Макдоналдс» в России возобновила прием сотрудников на работу. «Известия» обратили внимание на объявления, которые появились на ресторанах в Москве в воскресенье, 5 июня.

Появилось такое объявление и на здании знаменитого ресторана на Пушкинской площади. Там сказано, что в заведении есть вакансии.

3 июня новый владелец бизнеса в России Александр Говор рассказал, что рестораны сети «Макдоналдс» должны вновь открыться в России в течение двух месяцев. Он отметил, что 840 заведений уже полностью подготовили к запуску. Ожидается, что первый «Макдоналдс» в Москве откроет свои двери 12 июня.

23 мая стало известно, что для «Макдоналдс» в России разрабатывается новое название. В пресс-службе сети сообщили, что в целом меню в новых заведениях не должно сильно отличаться от классического, оно будет максимально приближено к уже хорошо знакомым россиянам блюдам.