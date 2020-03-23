https://static.news.ru/photo/3fd4084a-6d2c-11ea-9451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сеть быстрого питания «Макдоналдс» направила руководству российских регионов план работы в условиях возможного карантина по коронавирусу. Рестораны начнут работать только навынос и перейдут исключительно на безналичную оплату.

«Макдоналдс» запланировал закрыть обеденные залы, принимать заказы через киоски самообслуживания, а выдавать с соблюдением безопасного расстояния между покупателем и сотрудником ресторана. Продолжат работать сервисы «МакАвто» и «МакЭкспресс».

Мы хотим сдержать рост цен и оставаться открытыми, несмотря на падение трафика в этот непростой период, чтобы у россиян было ощущение стабильности и возможность выбора, — цитирует РБК представителя компании.

Компания оповестила о планах власти Москвы и Подмосковья, Тульской, Пензенской, Оренбургской и Липецкой областей, Пермского края, Республики Татарстан.

Как писал NEWS.ru, к 23 марта в России зафиксировали 438 случаев заражения коронавирусом COVID-19 после 163 тысяч проведённых тестов. Страна закрыла границы для иностранцев и ограничила перелёты за границу.