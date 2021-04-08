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Майскую погоду в выходные пообещали синоптики

03:11, 09 апреля 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Майская погода наступит в центральной части России в ближайшие выходные дни. Температура воздуха будет достигать 20 градусов выше нуля.

В Москве потеплеет до 15–17 градусов, по области столбики термометров поднимутся до 18 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Это уже элемент раннего лета — поздней майской погоды. Это касается всего Центрального федерального округа, — приводит издание слова специалиста.

Начнётся потепление уже в субботу, 10 апреля. Ночные и дневные температуры начнут повышаться. Майская погода продержится до середины следующей недели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обрушившиеся на Москву дожди и снег скоро снова сменятся весенним солнцем. Уже с понедельника в столицу придёт настоящее потепление: температура днём может подняться до +16 градусов. Об этом рассказал телеканалу «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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