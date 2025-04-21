Майские праздники — 2025: когда работаем и отдыхаем, какая будет погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Началась последняя полная рабочая неделя перед майскими праздниками. Как Россия работает и отдыхает на майских, как оплачивается работа, какая будет погода?

Когда работаем и отдыхаем на майские праздники

В среду, 30 апреля, рабочий день для тех, кто работает на пятидневке, будет сокращенным. После этого начинаются официальные праздничные выходные.

В 2025 году они оказались разбиты на две недели:

с 1 мая (четверг) по 4 мая (воскресенье);

с 8 мая (четверг) по 11 мая (воскресенье).

Два периода длинных выходных стали возможны из-за того, что праздничный выходной 4 января перенесли на пятницу, 2 мая.

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В отличие от 30 апреля, в среду, 7 мая придется отработать полный день: эта среда не предшествует непосредственно праздничному Дню Победы.

Как оплачивается работа в майские праздники

Сенатор Ольга Епифанова объяснила NEWS.ru, как будет оплачиваться работа в майские праздники. Согласно Трудовому кодексу России, сотрудники, работающие в майские праздники, должны получить оплату в двойном размере. Эта норма касается в том числе и тех работников, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам.

«Оплата работы в выходной или нерабочий праздничный день производится в соответствии со статьей 153 ТК РФ. Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки, сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам. Работникам, получающим оклад, труд в неурочное время должны оплатить в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени», — перечислила правила Епифанова.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Ольга Епифанова

Она отметила, что, если смена только частично попала на выходной или праздник, по повышенному тарифу оплачиваются только те часы, которые пришлись на этот день. Сенатор отметила, что сотрудник может выбрать другой вид компенсации вместо повышенной оплаты — дополнительный день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Какая будет погода на майские праздники

В конце апреля Москву ожидает серьезное похолодание: к 28 апреля ночные температуры упадут до плюс 1 градуса. По данным Meteovesti.ru, днем 1 мая не ожидается больше плюс 12.

Тем не менее согласно долгосрочным прогнозам погоды, с 2 мая температуры в Москве начнут расти. С 1 по 4 мая ожидаются очень прохладные ночи — не выше плюс 4 градусов, дневные температуры будут достигать плюс 17. Вероятны дожди, ночью возможен мокрый снег.

В Санкт-Петербурге в эти дни будет заметно холоднее. В ночь на 1 мая ожидается похолодание до 0 градусов, температура днем в первые длинные выходные не превысит плюс 9. Дождей при этом ожидается меньше, чем в Москве, однако Северную столицу охватит крепкий западный ветер.

Точного прогноза на День Победы пока нет. По предварительным данным, ожидается плюс 13–17 градусов в Москве. Возможны дожди, но непосредственно 9 мая может выглянуть солнце.

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