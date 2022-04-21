Майские праздники — 2022: как провести и куда отправиться

На носу майские праздники. Традиционно каждый год в этот период школьникам объявляют каникулы, а взрослым — выходные. Так же как и новогодние праздники, они долго длятся, и россияне могут себе позволить отправиться на дачу, рыбалку, к родственникам, в путешествие по стране и миру. 2022 год не исключение, пускай сейчас и действует ряд ограничительных мер. Как грамотно спланировать майские выходные и куда можно поехать? Об этом наш текст.

В какие дни отдыхаем

В связи с переносом нескольких новогодних праздничных дней (3 и 10 января, выпадали на выходные дни) майские праздники продлятся восемь дней — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Первая череда выходных связана с Праздником Весны и Труда, который ежегодно отмечается 1 мая. Вторая же обусловлена празднованием 9 мая Дня Победы. Между ними существует окно в три рабочих дня, однако при потребности вы можете попросить у начальства отгул или отпуск за свой счёт. Таким образом, праздничный отдых можно растянуть на 11 дней.

Стоит отметить, что в этом году вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступал с предложением официально продлить майские праздники, включив в них и период с 4 по 6 мая. Однако правительство России его идею не поддержало и предложило главам регионов самостоятельно ввести дополнительные выходные при необходимости.

Как отдохнуть в майские праздники

В отличие от новогодних праздников, майские, как правило, выпадают в солнечные дни, поэтому видов досуга куда больше.

Хорошенько отоспитесь для начала. Когда ещё предоставится такая возможность нормализовать режим сна и не думать о работе?

Съездите на дачу и займитесь посадками. Майские праздники — идеальный для этого период, поскольку погода тёплая, но ещё не жаркая, а посадить можно всё что угодно, даже если отталкиваться от лунного календаря. Особенно усердно стоит заняться сеянием картофеля.

Как отдохнуть в майские праздники Ilya Galakhov/Global Look Press

Отправьтесь на рыбалку. В последний месяц весны температура воды ещё не успевает существенно подняться, а вот температура воздуха как никогда располагает. Следует ловить рыбу в устьях рек и заливах, где рыба нерестится. В этот период лучше всего ловятся плотва, лещ и карась.

Искупайтесь в реке, озере или любом другом водоёме, если температура воды поднимется хотя бы до 20 градусов. Если же нет, можно сходить в бассейн или аквапарк.

Займитесь ремонтом и уборкой. В связи с хорошей погодой вы можете, например, помыть окна. Или покрасить потолки и стены, а после проветрить помещение и не замёрзнуть.

Устройте пикник с друзьями. Это будет хорошей возможностью повидаться с теми, кого давно не видели, побывать на природе, ну и покушать, соответственно.

Сходите с детьми на аттракционы. В эти дни парки будут забиты семьями, поэтому старайтесь приобретать билеты заранее.

Куда поехать в майские праздники

Длинные выходные — одновременно и повод, и возможность отправиться в путешествие. В этом году свобода выбора ограничена, но это не значит, что её нет.

Зарубежные страны

В начале марта в связи с проведением спецоперации на территории Украины российским самолётам закрыли воздушное пространство во многих странах. Из основных — США, Канада, страны Европы, Япония, Австралия. Несмотря на это, большинство популярных среди россиян маршрутов до сих пор доступны, но в этих странах продолжают действовать ограничения, связанные с коронавирусом. Перед поездкой лучше всего снять наличные, так как российские банковские карты за границей не работают (или работают выборочно и с помехами).

Куда поехать в майские праздники Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция

Самое популярное направление у россиян. Причины — тёплый климат, наличие моря и относительно недорогие цены. Температура воды в мае будет держаться на уровне 20 градусов, а значит, можно будет искупаться. Кроме того, Турция богата памятниками истории и культуры.

Для поездки вам понадобится загранпаспорт и ПЦР-тест на коронавирус (или сертификат о вакцинации). Виза не нужна.

Египет

Большинство туристов, едущих отдыхать в эту страну, — россияне. В мае температура воздуха достигает 35 градусов, а воды — 25 градусов. В Египте хороший сервис и насыщенная экскурсионная программа.

Чтобы вас пустили в Египет, вы должны предоставить загранпаспорт и отрицательный тест на ковид (или сертификат о вакцинации). Виза делается по прилёте в страну.

ОАЭ

Эмираты в последние годы стали модным направлением для людей со всего мира. Это одна из немногих арабских стран, которая развивает сферу туризма. Там вы сможете искупаться в Персидском заливе и изучить современную архитектуру. Погода в майские дни будет стоять жаркая.

Как и в случае с Турцией и Египтом, вы должны иметь при себе загранпаспорт и экспресс-тест на коронавирус (или сертификат о вакцинации). Россиян в Эмираты пускают без визы.

Помимо вышеперечисленных мест вы можете отправиться и в те страны, которые закрыли небо для России, например, в Италию, Францию, Грецию, Испанию. Для этого вам нужно использовать рейсы с пересадками в разрешённых для перелётов с Россией странах.

Россия

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Закрытие европейского воздушного пространства для России положительно сказалось на внутреннем туризме. Куда стоит съездить в майские праздники?

Праздничный отдых Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва

Главный маршрут среди россиян внутри страны. Пока москвичи разбредаются в праздники кто куда, люди из других городов спешат заменить их в столице, и за счёт этого город сбавляет свой темп. В мае Москва традиционно преображается: начинают зеленеть деревья, открываются летние веранды, запускается прокат самокатов и велосипедов. Кроме того, в Москву можно приехать посмотреть на праздничные салюты.

Санкт-Петербург

Культурная столица России также пользуется спросом у россиян. Эрмитаж, Исаакиевский собор, Эрарта, Финский залив — здесь каждый турист найдёт что-то интересное. Кроме того, в мае в Питере начинается сезон фонтанов, которые являются символом города. В связи с этим можно отправиться в музей фонтанов в Петергоф.

Сочи

Если вас манят горы, море и пляж, то вам следует отправиться в Сочи. Сочинские курорты пользуются повышенным спросом у россиян просто потому, что на территории страны мало альтернативных вариантов с подобным климатом и наличием моря.

Калининград

Кусочек Европы в границах России сейчас особенно ценен. Калининград богат на досуг — здесь вам и музеи, и исторические строения, и моря, и леса. А главная изюминка — готическая архитектура. А неглавная — потрясающая кухня.

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