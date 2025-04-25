Майские праздники — время отдыха, а не готовки! Предлагаю 3 идеи быстрых закусок, которые спасут любой пикник или внезапный визит гостей. Все рецепты — простые, вкусные и готовятся за считаные минуты.
1. Канапе с семгой и творожным сыром:
-
хлебцы или поджаренный багет — 10 шт.;
-
слабосоленая семга — 150 г;
-
творожный сыр — 100 г;
-
укроп — для украшения.
Просто намажьте хлебцы сыром, сверху — кусочек семги и веточку укропа. Элегантно и очень вкусно!
2. Овощные рулетики в лаваше:
-
армянский лаваш — 1 лист;
-
творожный сыр — 150 г;
-
свежие овощи (огурец, перец, морковь) — по 1 шт.;
-
зелень — по вкусу.
Намажьте лаваш сыром, выложите нарезанные соломкой овощи, сверните рулетом и нарежьте на порции. Ярко и полезно!
3. Мини-шашлычки из моцареллы и помидоров:
-
помидоры черри — 15 шт.;
-
моцарелла-мини — 15 шариков;
-
базилик свежий — 15 листиков;
-
оливковое масло, бальзамик — по вкусу.
Нанизывайте на шпажки поочередно: помидор, моцареллу, листик базилика. Полить маслом и бальзамиком — готово!
Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.