Майские без заморочек: 3 рецепта быстрых закусок для привередливых гостей

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Майские праздники — время отдыха, а не готовки! Предлагаю 3 идеи быстрых закусок, которые спасут любой пикник или внезапный визит гостей. Все рецепты — простые, вкусные и готовятся за считаные минуты.

1. Канапе с семгой и творожным сыром:

хлебцы или поджаренный багет — 10 шт.;

слабосоленая семга — 150 г;

творожный сыр — 100 г;

укроп — для украшения.

Просто намажьте хлебцы сыром, сверху — кусочек семги и веточку укропа. Элегантно и очень вкусно!

2. Овощные рулетики в лаваше:

армянский лаваш — 1 лист;

творожный сыр — 150 г;

свежие овощи (огурец, перец, морковь) — по 1 шт.;

зелень — по вкусу.

Намажьте лаваш сыром, выложите нарезанные соломкой овощи, сверните рулетом и нарежьте на порции. Ярко и полезно!

3. Мини-шашлычки из моцареллы и помидоров:

помидоры черри — 15 шт.;

моцарелла-мини — 15 шариков;

базилик свежий — 15 листиков;

оливковое масло, бальзамик — по вкусу.

Нанизывайте на шпажки поочередно: помидор, моцареллу, листик базилика. Полить маслом и бальзамиком — готово!

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