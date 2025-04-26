Майские без шашлыков. Мороз до −17, снег: погода в РФ 28 апреля — 4 мая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На следующей неделе в европейской части России почти во всех регионах ожидаются холода, а на Урал придут сильные дожди. Теплее всего будет на юге Западной Сибири, местами прогремят грозы. На севере Дальнего Востока прогнозируются снегопады и морозы. О том, какая будет погода в РФ с 28 апреля по 4 мая, NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода ожидается в Центральной России

В центральной части Европейской России неделя начнется с прохладной погоды. 28 апреля ночью температура воздуха будет колебаться от −2 до +1 градуса, днем она поднимется до +8–13. 29 числа будет на пару градусов теплее, местами днем пройдет кратковременный дождь. 30 апреля ночью столбики термометра покажут от 0 до +5 градусов, днем — +7–12, ожидаются осадки. Все три дня будет дуть холодный ветер с порывами до 10–14 метров в секунду.

Небольшое потепление в Центральной России прогнозируется 1 мая. Температура воздуха днем поднимется до +14 градусов, а в ночные часы она опустится до +1–6. Ночью может пройти сильный дождь.

На севере Центрального федерального округа (в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях) по ночам ожидается от −2 до +3 градусов, днем — +7–12. Местами пройдут дожди, а в ночное время может выпасть снег. Не исключено, что в отдельных районах установится временный снежный покров. В последний день апреля и на майские праздники столбики термометров будут показывать слабоположительные значения по ночам, а днем ожидается до +15 градусов.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

В центрально-черноземных областях (в Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской и Липецкой) в начале недели возможны ночные заморозки. Температура будет держаться в районе −3 градусов, а днем воздух может прогреваться до +8–13. Ближе к майским праздникам в Черноземье потеплеет до +13–18 градусов в дневное время.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких регионах будет гололедица

В Ленинградской области на протяжении рабочей недели ожидается довольно ровная погода. Ночная температура будет составлять +1–2 градуса, дневная — +10–11. В ночь на 28 апреля ожидается дождь с мокрым снегом. На северо-западе России пройдут дожди днем в понедельник и во вторник. В последующие сутки на небе появится солнце, осадки не прогнозируются.

В восточных регионах Северо-Западного федерального округа (в Республике Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской и Вологодской областях) также будет прохладно. В первой половине недели температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы на два-три градуса. По ночам столбики термометров покажут 2–7 градусов мороза, а днем — от −1 до +5. Ожидаются осадки в виде дождя со снегом.

Кроме того, в понедельник, 28 апреля, на юге и юго-востоке Архангельской области прогнозируются сильные осадки в виде снега, дождя и мокрого снега, а также гололедные явления.

В каких регионах температура воздуха будет колебаться

На севере Поволжья (в Удмуртии, Татарстане, Чувашии, Нижегородской и Кировской областях) неделя начнется с холодной погоды. По ночам столбики термометров будут показывать от −1 до +1 градуса, а днем — +3–8. В этих регионах ожидается дождь со снегом. На майские праздники потеплеет примерно на три — пять градусов, но вероятность осадков сохранится.

В южных регионах Приволжского федерального округа (в Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской областях, а также отчасти в Башкортостане) прогнозируются колебания дневной и ночной температуры. В первой половине недели в этих регионах будут ночные заморозки до −5 градусов. Днем 28 апреля воздух прогреется до +5–10 градусов, а 29–30 числа потеплеет еще больше — до +9–14. В начале мая в этих областях на смену отрицательным ночным температурам придут плюсовые значения. Например, местами в Саратовской области ожидается +7–9 градусов в темное время суток.

На юге Европейской России, в Калмыкии, а также в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях в начале недели температура будет колебаться в районе +1–6 градусов ночью, а днем ожидается +10–15. Осадки не прогнозируются. Со вторника — среды в этих регионах начнется потепление. Воздух прогреется до +14–19 градусов, но такие значения все равно окажутся ниже климатической нормы. К концу недели в этих областях прогнозируется повышение температурного фона до 20 градусов в дневные часы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Краснодарском и Ставропольском краях, а также республиках Северного Кавказа ночью в понедельник, 28 апреля, ожидается +4–9 градусов, днем — +10–15. В этих регионах пройдут дожди. В последующие несколько суток осадков не будет. По ночам столбики термометров будут показывать +2–7 градусов, а в дневные часы — +13–18.

К 1 мая вероятность дождей сохранится в предгорных районах, на черноморском побережье будет ветрено. Воздух прогреется местами до +20 градусов и выше.

На юге Уральского федерального округа (в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях) 28 апреля днем ожидается +10–15 градусов, ночью — +3–8. Пройдут дожди, местами сильные. В последующие сутки в этих регионах немного похолодает, по ночам начнутся заморозки, а столбики термометров будут опускаться до −5 градусов. Днем потеплеет до +3–8. Дожди на юге Урала продолжатся, местами пройдет снег. В среду, 30 апреля, потеплеет на два-три градуса, однако на майские праздники снова придет похолодание. Температура в длинные выходные будет ниже климатической нормы примерно на пять градусов.

В каких регионах будет холоднее всего

Температура ниже нормы будет в начале недели на северо-востоке Якутии, Чукотке и севере Камчатки. Более холодная погода, чем обычно, прогнозируется на юге Дальнего Востока — в Амурской области, Хабаровском крае, Приморье и на Сахалине. В ночь на 28 апреля самая низкая температура воздуха ожидается в западных районах Чукотки и на севере Якутии — до -12–17 ночью и 4–8 градусов ниже нуля днем. В большинстве дальневосточных регионов 28 апреля днем ожидаются положительные температуры: около +8 градусов в Хабаровском крае, в центре и на юге Якутии. В Амурской области столбики термометров покажут от +12 до +16, на юге Приморья — около +12 градусов, на юге Камчатки — в районе +5.

В Бурятии, на юге Приморья и Курильских островов прогнозируются сильные дожди с мокрым снегом. В центральных, западных и восточных улусах Якутии пройдет мокрый снег, а в Магаданской области — дожди со снегом. Осадки также ожидаются в Бурятии, Забайкальском крае, на западе Амурской области и в юго-западных улусах Якутии. В этих регионах местами выпадут сильные дожди.

К середине недели холодная погода сохранится на северо-востоке Якутии и западе Чукотки. В Забайкалье, Бурятии и на севере Хабаровского края ожидаются заморозки ночью. Температура воздуха будет колебаться от 0 до −4 градусов, а днем она поднимется до +12–16. В Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке ночью ожидается от +1 до +4 градусов, днем — +12–16. На юге Камчатки столбики термометра покажут около +5 градусов.

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Дожди с мокрым снегом выпадут в Амурской области, на юго-западе и северо-востоке Якутии. Кроме того, осадки ожидаются в континентальных районах Магаданской области. Сильные дожди прогнозируются на Курилах, особенно в северной части.

В каких регионах будет тепло

На юг Западной Сибири (в Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, а также Алтайский край) возвращается летнее тепло, но температура будет колебаться. В первой половине недели в этих регионах прогнозируется от +18 до +24 градусов в дневное время. В предгорьях Алтая столбики термометров могут подняться до +28. По ночам ожидается +6–11 градусов. Местами пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром. Температура в этих регионах временами будет выше климатической нормы на 8–10 градусов.

К 30 апреля с Урала придет более прохладный воздух, начнется резкое понижение температуры. По ночам в регионах Западной Сибири ожидается от 0 до +5 градусов, а днем — +10–15.

На юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве и Иркутской области днем в начале недели температура будет держаться в районе +9–14 градусов, а ночью возможны заморозки — до −4. Временами в этих регионах будут идти дожди со снегом. 30 апреля на севере и в центре Красноярского края пройдут сильные осадки.

Читайте также:

«Шансы нулевые»: синоптик раскрыл, какой погоды ждать в начале мая

Ураганный ветер и холод до –8? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Пожилым дали советы, как пережить «погодные качели»

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

Рекорды температур: почему погодных аномалий стало больше и чем это грозит