Майклу Калви продлили запрет на совершение определённых действий

https://static.news.ru/photo/fc05baf2-4ab4-11eb-84d2-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы продлил до 4 июня 2021 года меру пресечения в виде запрета определённых действий основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Об этом ТАСС рассказал адвокат Сергей Панченко. Юрист уточнил, что аналогичное решение суд принял в отношении всех фигурантов дела. 30 декабря в Мещанском суде проходят предварительные слушания, в которых рассматриваются процессуальные вопросы и определяется дата рассмотрения по существу.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» СК РФ возбудил в феврале 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ. Майкл Калви проходит в качестве главного фигуранта дела.

По данным следствия, он организовал схему хищения при выдаче кредита компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) в 2015 году. Калви свою вину отрицает и считает, что уголовное дело — это попытка миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

Также в качестве подозреваемых по делу проходят бывший директор банка Алексей Кордичев, партнёры фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Всем им предъявлено обвинение в растрате, совершённой группой лиц в особо крупном размере.

Калви в начале ноября был освобождён решением Верховного суда РФ из-под домашнего ареста, передавал NEWS.ru. Суд также изменил меру пресечения в отношении других обвиняемых по делу, а с их имущества был снят арест.