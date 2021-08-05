Майкла Калви признали виновным в растрате

Мещанский районный суд Москвы признал виновным в растрате основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви. Об этом пишет РИА Новости.

Также виновными признали партнёров предпринимателя. В настоящий момент судья зачитывает обвинительный приговор. Пока неизвестно, какое наказание получат фигуранты.

Прокуратура запрашивала у суда условные сроки для всех обвиняемых — 6 лет для Калви и 4–5 лет для его коллег.

Дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, Калви вместе с партнёрами по бизнесу организовал схему хищения денежных средств при выдаче кредита ПКБ в 2015 году. Они убедили акционеров «Восточного» проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга банку были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group.

Ценные бумаги были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает следствие. Согласно результатам независимой экспертизы, организованной защитой, рыночная их стоимость — 3,8 млрд рублей. Никто из фигурантов вину не признал. Следствие, в свою очередь, считает, что она доказана.