Майкл Калви отказался признать вину в растрате

53-летний инвестор, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви не признал вину в растрате.
Вину я не признаю. Каких-либо противоправных действий я не совершал и тем более, не создавал преступную группу, — ответил инвестор на вопрос судьи во время заседания Мещанского суда.
Как
Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» было возбуждено Следственным комитетом России в феврале 2019 года. Заявление в ФСБ подал член совета директоров банка Шерзод Юсупов. Следствие считает, что Калви организовал схему хищения денежных средств при выдаче кредита ПКБ в 2015 году. Калви назвал уголовное дело попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.
Кроме американского инвестора по делу проходят бывший директор банка Алексей Кордичев, партнёры фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Им предъявлено обвинение в растрате, совершённой группой лиц в особо крупном размере.
Как писал NEWS.ru, банк «Восточный» отказался от претензий к Калви на 2,5 млрд рублей.