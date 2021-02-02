Майкл Калви отказался признать вину в растрате

https://static.news.ru/photo/4f82240a-653a-11eb-a262-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

53-летний инвестор, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви не признал вину в растрате.

Вину я не признаю. Каких-либо противоправных действий я не совершал и тем более, не создавал преступную группу, — ответил инвестор на вопрос судьи во время заседания Мещанского суда.

Как сообщает РИА Новости, суд начал рассмотрение дела по существу. Прокурором была оглашена фабула предъявленных обвинений, подсудимые должны выразить своё отношение к ним, затем суд перейдёт к исследованию доказательств, будут допрошены свидетели.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» было возбуждено Следственным комитетом России в феврале 2019 года. Заявление в ФСБ подал член совета директоров банка Шерзод Юсупов. Следствие считает, что Калви организовал схему хищения денежных средств при выдаче кредита ПКБ в 2015 году. Калви назвал уголовное дело попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

Кроме американского инвестора по делу проходят бывший директор банка Алексей Кордичев, партнёры фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Им предъявлено обвинение в растрате, совершённой группой лиц в особо крупном размере.

Как писал NEWS.ru, банк «Восточный» отказался от претензий к Калви на 2,5 млрд рублей.