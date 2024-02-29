Майданов пошутил над «заряженным» после послания Путина Турецким Майданов пообещал Турецкому визит в заряженный настроением регион

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Михаил Турецкий и Денис Майданов

Продюсер Михаил Турецкий по окончании послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что мероприятие, проходившее в Гостином Дворе, «зарядило» его настроением. Депутат Госдумы Денис Майданов в шутку предложил Турецкому взять его в регионы, где «постоянно такое настроение», передает корреспондент NEWS.ru.

Я возьму тебя с собой в регион, поездишь со мной, там такое настроение постоянно, — сказал Майданов.

Послание президента Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности, его длительность составила 2 часа 6 минут. Оглашение началось в 12:14 мск в Гостином Дворе. Оно стало 19-м для нынешнего президента России.

В ходе послания глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе о запуске новых нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Кроме того, Путин поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения из аварийного жилья.

Певица Зара в беседе с NEWS.ru оценила послание как духоподъемное и затрагивающее важные вопросы, касающиеся многих россиян. По ее словам, ей особенно важно было услышать предложение Путина по внесению изменений в порядок проведения ЕГЭ, так как у нее двое детей-старшеклассников. Кроме того, она высоко оценила завершение речи президента.