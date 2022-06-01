«Май холодный — год хлебородный»: синоптик о погоде летом в Подмосковье Синоптик Вильфанд предсказал хороший урожай в Подмосковье из-за холодного мая

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Трактор во время сельскохозяйственных работ

Погодные условия для вегетации сельскохозяйственных культур в Подмосковье и центре Европейской России можно назвать хорошими, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, залогом хорошего урожая является холодный май, так как в таком случае влага не испаряется из почвы, пишет «Радио 1». Он согласился с известной поговоркой: «Май холодный — год хлебородный».

По оценкам агрометеорологов Росгидромета, условия для вегетации и зерновых, и плодовых, и многих других культур хорошие. В почве много влаги. Холодный май, который не очень нравится жителям, на самом деле является залогом хорошего урожая. Есть даже поговорка: «Май холодный — год хлебородный». При холодном мае не происходит испарения влаги из почвы, — подчеркнул Вильфанд.

Он пояснил: если бы май был жарким и засушливым, из почвы испарилась бы лишняя влага и перед урожаем стояла бы угроза засухи. По словам Вильфанда, июнь в Подмосковье ожидается теплым. Среднемесячная температура, вероятно, может превысить норму, добавил синоптик. Количество осадков, согласно прогнозам, будет соответствовать своим многолетним значениям, резюмировал Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в России в этом году летом ожидается безветрие, тепло, умеренная влажность, чередование солнечных дней со скоротечными ливнями. По его словам, жарко будет в курортной зоне страны — на Кубани, в Крыму и на Кавказе.