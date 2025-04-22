«Май будет коварным»: заморозки вместо жары? Когда дачникам сажать картошку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала мая в России традиционно стартует дачный сезон. Граждане массово отправляются за город, чтобы ухаживать за садами и сажать культуры. Какую погоду стоит ждать дачникам в Московской области и соседних регионах в ближайшее время — в материале NEWS.ru.

Когда начинается дачный сезон

В этом году дачный сезон начался раньше обычного. Причина тому — аномально жаркая погода, которая установилась в столице и регионах Центральной России в апреле. Если в прежние годы москвичи отправлялись на садовые участки в начале мая, то сейчас массовый переезд за город начался во время православной Пасхи.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, пасхальное воскресенье в Москве оказалось рекордно жарким. Облаков в небе было немного, осадки не наблюдались, а температурные показатели удивили. Воздух прогрелся до плюс 24–26 градусов, а по области — до 22–27 выше нуля. Суточный рекорд для 20 апреля составляет плюс 24 градуса. Он был установлен 30 лет назад, добавил Леус.

Какая погода ожидается в Московском регионе в первой декаде мая

Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, в первой декаде мая в столице несколько похолодает. Аномального тепла ждать не приходится: с 1 по 5 мая воздух днем будет прогреваться до 16 градусов. Однако ночи окажутся довольно холодными — столбик термометра опустится до 6–7. При этом практически ежедневно будут идти дожди разной степени интенсивности. Особо ощутимые осадки ожидаются в столице 3 мая.

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Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На вторые майские праздники в Москве начнет немного теплеть — до 18 градусов. Однако метеорологических рекордов ждать пока не стоит.

Схожий прогноз выдает и сервис GoodMeteo. Так, первого числа в столице ожидается облачная погода. Днем температура составит +15–16 градусов, ночью — до 3–4 выше нуля. Вероятны кратковременные дожди, ветер северо-западный 3–4 м/с.

2 мая будет пасмурно. Днем — до +15–16 градусов, ночью — 4–5 выше нуля. Осадки прекратятся, влажность составит 60%. Ожидается, что 3 мая воздух прогреется до +15 градусов, ночью — до плюс 4. Ветер стихнет до 3 м/с. 4 мая небо заволокут плотные тучи, возможен моросящий дождь ближе к вечеру.

Ждать ли погодных аномалий в первой половине мая

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что в период с 5 по 12 мая возможен период значительного похолодания. Однако метеоролог Александр Шувалов отметил, что полноценного возвращения зимы в мае ждать не стоит.

«Этого не случится, однако ночные заморозки в первой половине мая не исключены», — подчеркнул он.

По словам синоптика, серьезное похолодание точно будет, однако определить его точные параметры пока сложно, в том числе и период длительности. Он может быть как мимолетным, так и продлиться неделю. Шувалов напомнил, что в прошлом году в столице 8 мая выпал снег.

«Сейчас можно говорить только о том, что похолодание обязательно будет. Волны тепла и холода становятся точно известны за пять — семь дней до появления», — пояснил Шувалов в беседе с NEWS.ru.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец утверждает, что заморозки вернутся в Центральную Россию в канун майских праздников.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В результате арктического вторжения линия нулевой температуры пройдет через юг Брянщины и Орловщины, север Липецкой и Тамбовской областей, Рязанскую и Нижегородскую области, Марий Эл и Удмуртию. Южнее этой изотермы сохранится „плюс“, севернее — возможны заморозки», — сообщил Тишковец в своем Telegram-канале.

Ранее он отмечал, что на первые майские праздники в Центральной России ожидается прохладная погода. Количество осадков может превысить норму на 20%. В Москве по ночам температура воздуха не будет подниматься выше +2–7 градусов, а днем достигнет всего плюс 10–15.

Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, в Московской области в следующем месяце ожидается комфортная температура — до 20 градусов тепла. Однако, по оценкам синоптиков, в России май может оказаться далеко не самым жарким по сравнению с предыдущими периодами.

Какую погоду ждать в прилегающих к Московской области регионах

По данным сервиса Gismeteo, в Рязанской области практически все майские праздники прогнозируется достаточно теплая и влажная погода. Воздух прогреется до 16–18 градусов, однако в отдельные дни будет лить как из ведра.

Схожая погода ожидается в Калужской области. По прогнозу синоптиков, особо дождливыми окажутся 2 и 3 мая. На эти дни, вероятно, не стоит планировать шашлыки и выезды на дачи.

В Тверской области будет прохладнее — в первой половине мая столбик термометра в дневные часы будет колебаться от 14 до 17 градусов. 3 мая прогнозируется ливень, который продлится весь день.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Тульской области погода в первой половине мая также не благоволит дачным работам. Дожди, по прогнозам синоптиков, будут идти практически ежедневно, особенно интенсивными они окажутся 2 и 4 мая.

Стоит ли дачникам сажать культуры в мае 2025 года

В предстоящем мае следует максимально осторожно отнестись к посадкам овощных культур в открытый грунт, пояснила в разговоре с NEWS.ru специалист в области садоводства Лариса Апарина.

«Основной показатель к высадке любых растений — температура грунта. Однако, согласно имеющимся прогнозам, май может оказаться более чем коварным. Волны тепла, как ожидается, сменятся похолоданием и интенсивными осадками», — рассказала собеседница NEWS.ru.

По ее словам, теплолюбивые растения, которые не выносят резких скачков температуры, сажать в открытый грунт еще рано. В их число входят тыква, огурцы, цветная капуста, арбуз и дыня. В открытый грунт в мае можно посадить корнеплоды — морковь, свеклу и репу, а также устойчивые к холоду культуры, например белокочанную капусту и лук, пояснила Апарина.

Она напомнила, что последний весенний месяц в России — традиционное время посадки картофеля. Многие огородники в средней полосе делают это именно в майские праздники.

«Однако сроки не ограничиваются длинными выходными — картошку можно сажать в течение всего мая. Причем делать это следует, когда днем уже стабильно тепло, а земля прогревается до 7–8 градусов. Ключевое условие — погода должна быть сухой, как и почва. В грядущие майские праздники в Москве и близлежащих областях прогнозируются сильные дожди. Именно поэтому посадку лучше отложить», — заключила Апарина.

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