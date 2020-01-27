Группа подростков в Махачкале пожарила куриные окорочка на Вечном огне. Несовершеннолетние также исполнили танец возле мемориала.
Республиканское МВД сообщило об этом на своей странице в Instagram. Инцидент произошёл в парке Ленинского Комсомола у мемориального комплекса памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне.
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Правоохранительные органы уточняют, что подростки продолжили жарить еду на Вечном огне, несмотря на замечания прохожих. Руководство МВД Дагестана поручило провести проверку по данному факту. Родителей малолетних хулиганов привлекут к административной ответственности, как только установят их личности.
В декабре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, подросток потушил Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, забросав его снегом.
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