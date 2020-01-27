https://static.news.ru/photo/c8779f0e-411c-11ea-a18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергин Вадим/twitter.com

Группа подростков в Махачкале пожарила куриные окорочка на Вечном огне. Несовершеннолетние также исполнили танец возле мемориала.

Республиканское МВД сообщило об этом на своей странице в Instagram. Инцидент произошёл в парке Ленинского Комсомола у мемориального комплекса памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

Правоохранительные органы уточняют, что подростки продолжили жарить еду на Вечном огне, несмотря на замечания прохожих. Руководство МВД Дагестана поручило провести проверку по данному факту. Родителей малолетних хулиганов привлекут к административной ответственности, как только установят их личности.

В декабре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, подросток потушил Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, забросав его снегом.