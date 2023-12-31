Магнитные бури сегодня, 31 декабря: что будет завтра, какой силы Ученые РАН рассказали, что на Земле 31 декабря наблюдается слабая магнитная буря

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Незначительные геомагнитные возмущения наблюдаются на Земле 31 декабря, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет 1 января?

Что известно о сегодняшней магнитной буре, что будет 1 января

По информации ученых, за последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. Вероятность магнитной бури 31 декабря составляет всего 5%. Вероятность сильного магнитного шторма — 1%.

Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики сообщает, что вспышечная солнечная активность ожидается низкая, есть вероятность вспышек класса М.

По данным портала my-calend, ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 января. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость.

Отмечается, что магнитные бури на Земле возникают в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем планеты. В этот период солнечные частицы и магнитное поле Солнца взаимодействуют с верхними слоями атмосферы, вызывая изменения в магнитосфере Земли.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что делать во время магнитных бурь

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru пояснил, что людям, которые имеют проблемы с сердцем, стоит снизить активность в период геомагнитных возмущений.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <...> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — объяснил врач.

Умнов советует во время магнитных бурь увеличить время для сна, совершать прогулки по свежему воздуху и тщательно следить за своим состоянием.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко также рекомендует временно воздержаться от физических и умственных нагрузок в период геомагнитных возмущений.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон, не менее семи — девяти часов, позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — подчеркнула медик.

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