Магнитные бури сегодня, 24 ноября: что будет в выходные, какой силы На Земле 24 ноября зафиксирована небольшая магнитная буря

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В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщили, что сегодня на Земле наблюдается новая магнитная буря. Будут ли геомагнитные возмущения в субботу и пятницу?

Сильная ли магнитная буря сегодня на Земле

В пятницу, 24 ноября, сила геомагнитных ударов не превысит нейтральных показателей. Утром и вечером в магнитном поле будут наблюдаться едва заметные колебания силой два балла.

«За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — говорится на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Отмечается, что сегодня на Солнце произошли две вспышки класса С и выше, которые могут привести к выбросу корональной массы, но чаще всего они медленны, слабы и редко вызывают на Земле значительные геомагнитные возмущения.

Магнитные бури в субботу и воскресенье

По данным Meteoagent, завтра, 25 ноября, на планету обрушится магнитная буря желтого уровня с K-индексом 4. Такие явления вызваны внутренними реакциями Солнца, такими как выброс солнечной массы и вспышки на его поверхности.

В воскресенье, 26 ноября, также прогнозируются геомагнитные возмущения с K-индексом 4. При этом в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отмечают, что вероятность сильного магнитного шторма составляет всего 5%.

Несмотря на временные неблагоприятные условия, вызванные магнитной бурей, подобные явления — это естественная реакцией Солнца и, как правило, не представляют большой опасности.

Кому может навредить магнитная буря

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что главной ошибкой в период магнитных бурь является приверженность нездоровому образу жизни.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — объяснил специалист.

По словам Кондрахина, основной ошибкой является нарушение здорового образа жизни: употребление алкоголя, курение, эмоциональное истощение, перегрузка на работе, недосыпание. Все эти факторы усиливают действие магнитной бури на организм, считает кандидат медицинских наук.

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Врач-терапевт, невролог Александр Евдокимов в беседе с NEWS.ru объяснил, что метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха, чтобы разгрузить нервную систему во время геомагнитных колебаний.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии — все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — пояснил Евдокимов.

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