Магнитные бури сегодня, 22 апреля: что завтра, скачки давления, упадок сил

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 22 апреля, вероятность магнитной бури на Земле составляет 85%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных ударов завтра, 23 апреля, как они влияют на человека, могут ли бури замедлить интернет?

Будут ли магнитные бури 22 и 23 апреля

По прогнозу ИКИ РАН, сегодня, 22 апреля, на Земле ожидается магнитная буря. Кр-индекс, как ожидается, достигнет шести единиц, что соответствует средней буре класса G2, между 06:00 и 09:00 мск. Онлайн-график демонстрирует, что показатель не достиг прогнозируемых значений в указанный промежуток времени и сейчас находится в районе трех.

Также на Солнце произошло несколько вспышек — все они находятся в пределах мощностного диапазона класса C (слабые). Индекс солнечной активности по данным за 48 часов составляет 5,1.

«Вероятность геомагнитных возмущений составляет 15%, магнитных бурь — 85%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

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Портал my-calend пишет, что во вторник, 22 апреля, ожидается сильная геомагнитная буря мощностью шесть баллов.

«В этот день возможны головные боли, перепады артериального давления, депрессивное состояние. Постарайтесь не перенапрягаться, полноценно спите, употребляйте легкую пищу, исключите алкоголь», — отметил источник.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По предварительной оценке специалистов ИКИ РАН, в среду, 23 апреля, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 65%. Кр-индекс прогнозируется в районе четырех единиц в начале суток, а после пойдет на спад.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 23 апреля. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Могут снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет my-calend.

Как бури влияют на человека

Многие пациенты называют различные симптомы, которые проявляются в период геомагнитной активности, чаще всего это повышение или резкое снижение артериального давления, упадок сил, рассказала терапевт Виктория Краснова. Она подчеркнула, что влияние сказывается не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди.

«В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — добавила врач.

Метеочувствительные люди могут ощутить недомогание еще за сутки до магнитной бури, отметил семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков. При этом, отметил он, все население Земли можно разделить на три группы по реакции на изменения погоды: первая вообще не чувствительна к колебаниям; вторая переживает их без заметных недомоганий; третья — реагирует сильнее всего, именно это и называется метеочувствительностью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Могут ли магнитные бури замедлить интернет

IT-эксперт Даниил Аржаков заявил, что магнитные бури не оказывают прямого воздействия на бытовую электронику, но могут временно снизить скорость интернета.

«Мощные магнитные бури могут повлиять на работу спутников и систем связи, что теоретически может привести к кратковременному снижению скорости интернета или проблемам со связью. Особенно это касается мобильного интернета и спутниковых систем», — объяснил специалист.

Он добавил, что наибольшую опасность представляют сбои в работе крупной инфраструктуры, включая дата-центры.

«Хотя сами устройства вряд ли выйдут из строя, возможны сбои в работе чувствительного оборудования и систем энергоснабжения», — отметил Аржаков.

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