Магнитные бури сегодня, 18 ноября: какая мощность, что будет завтра Сильная магнитная буря накроет Землю 18 ноября

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Сегодня, 18 ноября, начинается двухдневная магнитная буря амплитудой около 5 баллов. Какое влияние она может оказывать на людей, что советуют делать в этот период специалисты?

Какие магнитные бури будут 18 и 19 ноября

По данным Meteoagent, в субботу, 18 ноября, Землю накроет сильная магнитная буря. К-индекс превысит 6. Кроме того, впервые за месяц активность геоударов опустится до минимумов.

С полуночи до трех часов ночи по московскому времени сила возмущений составит 2 балла. Фактически это почти нейтральная геомагнитная обстановка. В период с трех часов ночи и до девяти утра, с 12 часов дня и до полуночи сила геоударов составит всего 1 балл, что характерно для магнитосферного штиля.

С 9 и до 12 часов дня сила геоударов будет минимальной (0 баллов).

В воскресенье, 19 ноября, геомагнитные возмущения ослабнут, К-индекс достигнет 5.

Когда еще прогнозируется магнитная буря

Сильная магнитная буря также ожидается 22 ноября. Она достигнет уровня G1. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и появиться сонливость.

Аналогичный прогноз специалисты дают на 24 и 25 ноября. 23-го числа магнитосфера будет возбужденной, однако не достигнет уровня магнитной бури.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Сергей Богачев рассказал NEWS.ru, что до конца года возможно неоднократное повторение сильных магнитных бурь уровня G3.

«Активность Солнца растет, снижения не предвидится. Еще два года как минимум бури такого уровня будут регулярно повторяться. Вероятность повторения до Нового года довольно велика», — сказал он.

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Для кого опасны магнитные бури

Терапевт, невролог Александр Евдокимов заявил, что геомагнитные возмущения оказывают наибольшее влияние на новорожденных людей. Младенцы в период магнитных бурь могут много плакать, капризничать и испытывать трудности со сном. Это связано с незрелостью структур головного мозга. Помимо этого, ухудшение состояния также могут замечать люди пожилого возраста.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии — все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — рассказал врач NEWS.ru.

Что делать метеозависимым людям

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил, что метеозависимым людям в период магнитных бурь следует придерживаться трех правил: обеспечить себе щадящий график с достаточным количеством сна, отказаться от занятий, требующих концентрации внимания или физических нагрузок, и убрать из рациона кофе, алкоголь, жареное и мучное. Также следует избегать любых стрессов.

«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания», — пояснил специалист.

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