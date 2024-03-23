Магнитные бури 25–31 марта: как они повлияют на здоровье, советы врачей

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Грядущая неделя, с 25 по 31 марта, обещает оказаться богатой на магнитные бури. Опрошенные NEWS.ru эксперты утверждают, что геомагнитные возмущения будут проявляться едва ли не каждый рабочий день. Как такие явления влияют на самочувствие и можно ли заранее подготовиться к подобным испытаниям для организма — в материале NEWS.ru.

Когда ждать магнитных бурь

Наибольшие геомагнитные возмущения ожидаются 28, 29 и 30 марта, рассказала NEWS.ru психосоматолог, автор Telegram-канала «Метеочувствительность/Магнитные бури» Татиана Молосова.

«В самом начале следующей недели ожидается, что геомагнитное поле Земли будет спокойным. Однако уже 28–30 марта возможно возмущение силой до трех баллов. При такой интенсивности многие уже чувствуют определенные симптомы, характерные для метеочувствительных людей: скачки давления, головокружение, нарушение ритма сердца, боли в мышцах и суставах», — рассказала собеседница NEWS.ru.

По словам Молосовой, на Солнце сейчас наблюдается достаточное количество активных зон, которые могут стать источниками вспышек.

«Как ни странно, определенное число людей тоже ощущает вспышки на Солнце и испытывает недомогание в это время. Таким людям нужно быть начеку в те дни, когда такие явления наиболее вероятны», — отметила Молосова, добавив, что подобные вспышки прогнозировать достаточно сложно.

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Какие люди наиболее чувствительны к геомагнитным возмущениям

Как рассказывала NEWS.ru доктор медицинских наук Рина Заславская, здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, но людям с сердечно-сосудистыми патологиями следует быть осторожнее.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — утверждает Заславская.

Она отметила, что существует слабая и средняя зависимость сердечно-сосудистой системы от магнитных волн. У таких людей будут включаться различные аномальные механизмы в организме. Если человек здоров, он может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий.

Что врачи советуют делать во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь. По его словам, следование рекомендациям позволит минимизировать возможный ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя», — пояснил Смирнов в разговоре с NEWS.ru. Также терапевт советует принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет и делает сон более спокойным и крепким.

Стоит также внимательно отнестись к питанию, говорит он: «Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков».

Также доктор посоветовал пить достаточное количество жидкости. Лучше всего, если это будет обычная чистая вода. Смирнов призвал сохранять спокойствие и по возможности избегать любых стрессов.



«При этом не стоит „назначать“ лекарства себе самостоятельно. Если почувствовали себя плохо — обратитесь к своему лечащему доктору», — советует собеседник NEWS.ru.

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Почему ученые спорят о влиянии магнитных бурь

Эксперты продолжают дискутировать о том, могут ли геомагнитные бури оказывать влияние на самочувствие людей. Например, в мировом научном сообществе отсутствует единое мнение на этот счет.

«Возможно, мы имеем дело с когнитивным восприятием или же науке еще неизвестны данные о влиянии магнитных бурь на человека. Между тем статистика показывает, что более половины людей отмечают появление мигренозных болей при воздействии магнитной бури», — рассказала NEWS.ru врач-оториноларинголог Валентина Харитонова.

Терапевт Павел Смирнов в свою очередь указал, что уже есть научные работы, в которых доказывается влияние магнитных бурь на самочувствие человека. «Если принять эту гипотезу, то основными проявлениями такого воздействия являются повышение или понижение артериального давления, чувство тошноты, слабость и ломота во всем теле, головная боль», — сообщил NEWS.ru специалист.

Он подтвердил, что зачастую люди связывают ухудшение своего самочувствия с геомагнитной обстановкой.

Могут ли магнитные бури влиять на технику

Магнитные бури могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле, рассказал NEWS.ru эксперт в сфере безопасности Александр Колесников.

«Такие явления при определенном стечении обстоятельств способны даже вызывать разрушение энергетических систем, что рискует повлечь за собой остановку насосных станций и остановку водоснабжения в городах», — указал эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему магнитных бурь становится больше

Сейчас мы находимся в периоде, когда активность Солнца близка к максимальной, рассказала NEWS.ru доцент кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета, автор Telegram-канала «Занимательная геофизика» Ольга Зеливянская.

Именно поэтому, по ее словам, очень часто сейчас в новостях появляется информация о том, что магнитная буря уже произошла или ожидается.

«Солнечные пятна — это показатель активности Солнца, который ученые фиксируют с середины XVIII века. Пятна — это места выхода сильных магнитных полей. В периоды максимальной активности Солнца их количество и размер возрастают. Когда пятен становится очень много, они сливаются, и это сопровождается солнечными вспышками и выбросами заряженных частиц. Солнечному ветру — потоку ионизированных частиц — требуется двое-трое суток, чтобы достигнуть орбиты Земли», — указала Зеливянская.

По ее словам, не каждая вспышка на Солнце сопровождается магнитной бурей на Земле:

«Поток ионизированных частиц от Солнца должен пересечься с Землей, которая двигается по орбите. Только в этом случае на Земле произойдет магнитная буря и будут наблюдаться яркие полярные сияния».

Что такое магнитная буря

Геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Как правило, они вызываются поступлением в окрестности Земли так называемых возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури постоянно существуют в области радиационных поясов Земли. По сути, это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и ее практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Частота появления умеренных и сильных бурь на Земле имеет корреляцию с 11-летним циклом солнечной активности: в среднем происходит около 50 бурь ежегодно.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Когда чаще всего происходят магнитные бури

Чаще всего магнитные бури происходят весной и осенью из-за наклона земной оси относительно Солнца, рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Артем Абунин. По его словам, в это время выше геомагнитная активность.

«Сезонной зависимости солнечной активности ученые не наблюдают. А вот что касается геомагнитной активности, то здесь кое-какие сезонные закономерности прослеживаются. Они связаны с наклоном оси Земли по отношению к силовым линиям межпланетного магнитного поля. Обычно весной и осенью уровень геомагнитной активности выше, чем зимой и летом», — отметил ученый.

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