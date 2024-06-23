Магнитные бури 24–30 июня: головные боли, давление, к чему готовиться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Следующая неделя, с 24 по 30 июня, должна быть относительно спокойной с точки зрения геомагнитного возмущения. Эксперты обещают некоторую стабилизацию космической погоды. О том, как пережить ближайшие семь дней без ущерба здоровью — в материале NEWS.ru.

Когда ждать магнитных бурь с 24 по 30 июня

Прогноз на следующую неделю вселяет определенный оптимизм. Наблюдавшийся в последний весенний месяц всплеск солнечной активности спадает, рассказал NEWS.ru директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. По его словам, серьезных перепадов космической погоды в ближайшую семидневку ждать не стоит.

«Хотя небольшие по силе магнитные бури, конечно, все еще возможны, несмотря на то что в целом солнечная активность заметно снижается», — пояснил Петрукович.

Ранее ученый отметил в беседе с NEWS.ru, что Солнце постепенно успокаивается. Это означает, что количество пятен на видимой стороне светила уменьшается.

Доцент кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета, автор Telegram-канала «Занимательная геофизика» Ольга Зеливянская подчеркнула в разговоре с NEWS.ru, что сейчас наблюдается умеренная солнечная активность. По ее словам, на видимой стороне Солнца зарегистрированы шесть групп пятен, за которыми внимательно следят ученые, фиксируя изменения их размеров и конфигурации.

«Соответственно, вспышечная активность тоже умеренная, а геомагнитная обстановка спокойная с отдельными периодами неустойчивости. В ближайшую неделю вероятность магнитных бурь будет небольшой», — сказала Зеливянская.

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При этом эксперт отметила, что в период 11-летнего максимума солнечной активности, который сейчас продолжается, любые прогнозы могут быть весьма приблизительны.

Исследователи из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований в свою очередь заявили NEWS.ru, что вся следующая неделя обещает быть спокойной. Они отметили, что серьезных геомагнитных возмущений не предвидится. По данным ученых, магнитосфера будет находиться в стабильном состоянии с 24 по 30 июня.

Однако, по оценкам физика Андрея Бутова, нынешний период затишья магнитосферы может оказаться обманчивым.

«Я бы не стал рассчитывать на тотальное затишье, хотя надо признать, что сегодня мы находимся в периоде спада солнечной активности. Это означает, что вероятность сильных магнитных бурь действительно снижена. Вместе с тем определенные всплески не исключены. Они могут произойти в четверг-пятницу на следующей неделе», — пояснил в разговоре с NEWS.ru Бутов.

По его словам, на перепады погоды, как правило, реагируют метеочувствительные люди. У них могут наблюдаться головные боли, повышение или снижение артериального давления, общее недомогание и слабость.

Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, высказали мнение ученые из Тихоокеанского государственного университета. По их словам, это связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Магнитные бури особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

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«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, а также ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.

По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и другими заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о геомагнитных бурях. Кроме того, этим людям следует принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru подтвердила информацию о влиянии магнитных бурь на организм человека.

«В дни сильных магнитных бурь многие мои пациенты фиксируют самые разные симптомы. Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, а также упадок сил. Также именно в этот период обостряются различные хронические заболевания», — отметила Краснова.

Как пережить магнитные бури

Краснова считает, что стоит обращать внимание на последствия магнитных бурь для здоровья. Терапевт посоветовала соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, меньше переживать из-за различных мелочей, а также проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что нельзя употреблять в пищу во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их влияние на здоровье.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — пояснил Смирнов в разговоре с NEWS.ru.

Он также посоветовал принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет организм. Сон становится спокойнее и крепче. Кроме того, Смирнов рекомендует внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт хорошо работает, человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, нужно отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.

Как часто происходят магнитные бури и долго ли длятся

По словам Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от 2 до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается. Такие возмущения могут идти в течение суток.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бутов уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У подобных возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик в разговоре с NEWS.ru.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Сергей Богачев рассказал, что Солнце в рамках действующего цикла в 2024 году достигнет пика своей активности. Это вызовет частые магнитные бури на Земле. По словам Богачева, они будут происходить по несколько раз в месяц.

«Мы ожидаем, что 2024-й будет годом максимума солнечной активности. Это означает, что произойдут крупные вспышки и магнитные бури. В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти еженедельно. Мы ожидаем две-три бури в месяц», — отметил ученый.

По словам астронома, максимум солнечной активности прогнозируется на июнь. В этот период будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь. К концу года их активность должна пойти на спад, добавил Богачев.

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