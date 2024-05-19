Магнитные бури 20–26 мая: тяжелая неделя, что будет болеть больше всего

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Следующая неделя, с 20 по 26 мая, может оказаться весьма непростой для метеозависимых россиян. Ученые продолжают фиксировать на Солнце множество центров активности. Это означает, что геомагнитная обстановка будет значительно меняться, что чревато целым спектром неприятных проявлений для населения Земли — головными болями, слабостью, ломотой в суставах и перепадами артериального давления.

Когда ждать магнитных бурь с 20 по 26 мая

Исследователи продолжают наблюдать на Солнце большое количество центров активности, рассказал NEWS.ru директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. По его словам, на смену солнечным пятнам приходят новые — на другой стороне огненной звезды.

«На следующей неделе мы ожидаем продолжения регистрации вспышек на Солнце и не очень интенсивных магнитных бурь на Земле. Однако нужно относиться к прогнозу на неделю с определенной осторожностью. Это предварительные оценки. Например, на прошлой неделе мы не прогнозировали сильные магнитные бури. Однако на Солнце произошли вспышки, что привело к одной из крупнейших в этом столетии магнитной буре», — сообщил Петрукович.

По его словам, следует уточнять прогноз магнитных бурь в ежедневном режиме.

Доцент кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета, автор Telegram-канала «Занимательная геофизика» Ольга Зеливянская подтвердила в разговоре с NEWS.ru, что на Солнце появилась новая группа пятен, которая уже отметилась крупными вспышками.

«Все магнитные процессы крайне динамические. Можно прогнозировать, что в ближайшие дни, возможно, произойдут новые вспышки и очередные магнитные бури», — пояснила Зеливянская.

Исследователи из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ в свою очередь указывают на неспокойный геомагнитный фон на следующей неделе. Согласно прогнозам экспертов, с 20 по 22 мая ситуация будет относительно спокойной, однако уже с 23 числа солнечная активность, вероятно, возрастет. Геомагнитные возмущения также могут нарастать с 23 мая отметили специалисты.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В пятницу, 24 мая, геомагнитная обстановка может стать напряженной, что отразится на самочувствии метеозависимых людей.

По оценкам физика Андрея Бутова, в выходные дни, 25–26 мая, возможно, произойдут магнитные бури. Однако пока точно предсказать их силу не представляется возможным.

«Можно сказать с определенной долей вероятности, что магнитные бури будут зафиксированы в указанные даты. Насколько мощными они окажутся, сейчас сказать сложно. Однако не исключено, что многие почувствуют на себе их влияние. Именно поэтому не стоит халатно относиться в этот период к собственному здоровью. Стоит обращать внимание на изменение самочувствия, нетипичные симптомы и ощущения», — пояснил NEWS.ru Бутов.

Он добавил, что в периоды повышенной солнечной активности у людей особенно часто возникают сердечно-сосудистые патологии, например, инфаркты.

Данные сервиса «Яндекс.Погода» подтверждают, что начало недели в целом окажется спокойным, однако ухудшение геомагнитной обстановки может начаться ближе к уикенду.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, высказали мнение ученые из Тихоокеанского государственного университета. По их словам, это связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Особенно магнитные бури опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.

По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и другими подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о геомагнитных бурях. Кроме того, этим людям следует принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru подтвердила информацию о влиянии магнитных бурь на организм человека.

«В дни сильных магнитных бурь многие мои пациенты фиксируют самые разные симптомы. Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, упадок сил. Также именно в этот период обостряются разные хронические заболевания», — отметила Краснова.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как пережить магнитные бури

Краснова считает, что стоит обращать внимание на последствия магнитных бурь для здоровья. Терапевт посоветовала соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Понятно, что эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В такие дни рекомендуется больше отдыхать, меньше переживать из-за различных мелочей, проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, должна быть умеренная физическая нагрузка и сбалансированное питание. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

Что нельзя употреблять в пищу во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их влияние на здоровье.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — пояснил Смирнов в разговоре с NEWS.ru.

Он также посоветовал принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет. Сон становится спокойнее и крепче.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кроме того, Смирнов рекомендует внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, нужно отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.

Как часто происходят магнитные бури и долго ли длятся

По словам Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от 2 до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается, такие возмущения могут идти в течение суток.

Бутов уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У подобных возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик в разговоре с NEWS.ru.

Ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Сергей Богачев рассказал, что Солнце в рамках действующего цикла в 2024 году достигнет пика своей активности. Это вызовет на Земле частые магнитные бури. По его словам, они будут происходить по несколько раз в месяц.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Мы ожидаем, что 2024-й будет годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки и магнитные бури. В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти еженедельно. Мы ожидаем две-три бури в месяц», — отметил ученый.

По словам астронома, максимум солнечной активности прогнозируется на май и июнь. В этот период будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь. К концу года их активность должна пойти на спад, добавил Богачев.

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