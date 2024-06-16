Магнитные бури 17–23 июня: мигрени, бессонница, кому носить с собой аптечку

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Следующая неделя, с 17 по 23 июня, обещает быть более спокойной, чем нынешняя, с точки зрения космической погоды. Смогут ли хоть ненадолго выдохнуть метеочувствительные люди и к чему готовиться в ближайшие семь дней — в материале NEWS.ru.

Когда ждать магнитных бурь с 17 по 23 июня

Прогноз на следующую неделю достаточно спокойный, майский всплеск солнечной активности постепенно сходит на нет, рассказал NEWS.ru директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Небольшие бури, конечно, возможны, однако в целом солнечная активность идет на спад», — пояснил Петрукович.

Ранее ученый сообщал, что Солнце постепенно успокаивается, а количество пятен на видимой стороне светила уменьшилось.

Доцент кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета автор Telegram-канала «Занимательная геофизика» Ольга Зеливянская в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что на Солнце наступил спокойный период.

«Группа солнечных пятен, которой мы были обязаны майскими сияниями, распалась. Помним, что прогнозы „солнечной погоды“ — дело не очень точное. Тем более что мы видим только половину картины — ту сторону Солнца, которая в данный момент повернута к Земле», — указала собеседница NEWS.ru. Однако, подчеркнула она, судя по имеющейся информации, ждать неприятные сюрпризы ближайшую неделю нет оснований.

Исследователи из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ в свою очередь указывают, что вся следующая неделя действительно не должна быть опасной: магнитосфера продолжит находиться в спокойном состоянии с понедельника по воскресенье.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

По словам физика Андрея Бутова, происходящее затишье представляется вполне закономерным: после периода значимой солнечной активности наступает стабилизация.

«Существующие расчетные модели показывают, что ближайшая семидневка с большой долей вероятности обойдется без серьезных потрясений. Небольшие геомагнитные возмущения будут фиксироваться. Скорее всего, мы столкнемся с ними в середине следующей недели — в среду и четверг. Однако их выраженность окажется умеренной», — пояснил NEWS.ru специалист.

Бутов полагает, что на подобные всплески могут отреагировать лишь очень чувствительные к изменению погодных условий люди: возмущение магнитосферы рискует проявиться в форме головной боли, общего недомогания, слабости и скачков артериального давления.

Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, высказали мнение ученые из Тихоокеанского государственного университета. По их словам, это связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Магнитные бури особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренью, головной болью, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, а также ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.

По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и другими подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о геомагнитных бурях. Кроме того, этим людям следует принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru подтвердила информацию о влиянии магнитных бурь на организм человека.

«В дни сильных магнитных бурь многие мои пациенты фиксируют самые разные симптомы. Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, упадок сил. Также именно в этот период обостряются различные хронические заболевания», — отметила Краснова.

Как пережить магнитные бури

Краснова считает, что стоит обращать внимание на последствия магнитных бурь для здоровья. Терапевт посоветовала соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, меньше переживать из-за различных мелочей, а также проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

Что нельзя употреблять в пищу во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их влияние на здоровье.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — пояснил Смирнов в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Он также посоветовал принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет организм. Сон становится спокойнее и крепче.

Кроме того, Смирнов рекомендует внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, нужно отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.

Как часто происходят магнитные бури и долго ли длятся

По словам Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от 2 до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается. Такие возмущения могут идти в течение суток.

Бутов уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У подобных возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик в разговоре с NEWS.ru.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Сергей Богачев рассказал, что Солнце в рамках действующего цикла в 2024 году достигнет пика своей активности. Это вызовет частые магнитные бури на Земле. По словам Богачева, они будут происходить по несколько раз в месяц.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«Мы ожидаем, что 2024-й будет годом максимума солнечной активности. Это означает, что произойдут крупные вспышки и магнитные бури. В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти еженедельно. Мы ожидаем две-три бури в месяц», — отметил ученый.

По словам астронома, максимум солнечной активности прогнозируется на май и июнь. В этот период будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь. К концу года их активность должна пойти на спад, добавил Богачев.

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