Магнитные бури 10–16 июня: какой силы, что будет болеть больше всего

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Следующая неделя, с 10 по 16 июня, должна быть достаточно безопасной с точки зрения космической погоды. Специалисты не прогнозируют масштабных геомагнитных бурь. Однако метеочувствительным россиянам не стоит полностью расслабляться, поскольку солнечная активность может преподнести сюрпризы в ближайшие семь дней. О том, чего стоит опасаться и как сохранить здоровье — в материале NEWS.ru.

Когда ждать магнитных бурь с 10 по 16 июня

Прогноз магнитных бурь на ближайшую неделю спокойный, рассказал NEWS.ru директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Ситуация аналогична предыдущей неделе. Солнце постепенно успокаивается. Количество пятен на видимой стороне светила уменьшилось», — пояснил специалист.

Предыдущая семидневка прошла без сильных геомагнитных бурь. На Солнце сохранялась умеренная активность.

По словам доцента кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета, автора Telegram-канала «Занимательная геофизика» Ольги Зеливянской, пока нет признаков того, что на следующей неделе произойдут сильные вспышки на Солнце.

«Признаков, что в ближайшую неделю ожидаются сильные вспышки и вызванные ими магнитные бури, не наблюдается», — подчеркнула она в беседе с NEWS.ru. В то же время эксперт отметила, что в настоящее время геомагнитная погода является самой непредсказуемой стихией, а весь 2024-й — это год пика солнечной активности.

«Именно по этой причине возможны самые разные сюрпризы, к которым надо быть готовым, прежде всего с точки зрения сохранения здоровья», — пояснила Зеливянская.

Исследователи из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ отметили, что в течение всей следующей недели не ожидается сильной солнечной активности. Небольшое возбуждение магнитосферы может произойти в понедельник, 10 июня. В то же время, по словам физика Андрея Бутова, возможно, это затишье перед бурей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Такие периоды „спокойствия“ магнитосферы периодически фиксируются — ничего сверхъестественного в этом нет. Однако зачастую случается, что штиль предваряет целую череду значимых геомагнитных явлений. Не исключаю, что сейчас мы как раз наблюдаем пресловутое затишье перед бурей», — сказал Бутов в разговоре с NEWS.ru.

Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, высказали мнение ученые из Тихоокеанского государственного университета. По их словам, это связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Магнитные бури особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, а также ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.

По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и другими подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о геомагнитных бурях. Кроме того, этим людям следует принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru подтвердила информацию о влиянии магнитных бурь на организм человека.

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«В дни сильных магнитных бурь многие мои пациенты фиксируют самые разные симптомы. Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, упадок сил. Также именно в этот период обостряются различные хронические заболевания», — отметила Краснова.

Как пережить магнитные бури

Краснова считает, что стоит обращать внимание на последствия магнитных бурь для здоровья. Терапевт посоветовала соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, меньше переживать из-за различных мелочей, а также проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

Что нельзя употреблять в пищу во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их влияние на здоровье.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — пояснил Смирнов в разговоре с NEWS.ru.

Он также посоветовал принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет организм. Сон становится спокойнее и крепче.

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Кроме того, Смирнов рекомендует внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, нужно отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.

Как часто происходят магнитные бури и долго ли длятся

По словам Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от 2 до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается. Такие возмущения могут идти в течение суток.

Бутов уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У подобных возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик в разговоре с NEWS.ru.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Сергей Богачев рассказал, что Солнце в рамках действующего цикла в 2024 году достигнет пика своей активности. Это вызовет частые магнитные бури на Земле. По словам Богачева, они будут происходить по несколько раз в месяц.

«Мы ожидаем, что 2024-й будет годом максимума солнечной активности. Это означает, что произойдут крупные вспышки и магнитные бури. В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти еженедельно. Мы ожидаем две-три бури в месяц», — отметил ученый.

По словам астронома, максимум солнечной активности прогнозируется на май и июнь. В этот период будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь. К концу года их активность должна пойти на спад, добавил Богачев.

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