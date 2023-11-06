Магнитная буря 6 ноября: кто в опасности, что можно и нельзя делать На Земле вечером 5 ноября началась магнитная буря уровня G3

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На Земле началась сильная магнитная буря, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ). Ей присвоен третий уровень из пяти возможных. Что можно и нельзя делать в этот период?

Что известно о магнитной буре 6 ноября

По данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля планеты за последние сутки достигла уровня G3 — сильный. Это напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи.

Мощные магнитные бури обрушились на Землю 5 ноября. Их причиной стали вспышки на Солнце, в результате которых там образовался огромный огненный каньон. По словам ученых, по ширине он больше размеров России. Выброс плазмы был настолько мощным, что северное сияние в ночь с 5 на 6 ноября наблюдали и на юге РФ.

Согласно прогнозу синоптика Михаила Леуса, в понедельник возможно повторение магнитной бури, однако она будет умеренной степени влияния на жизнь людей. В некоторых случаях не исключены перепады напряжения.

«Прогнозы на предстоящий понедельник говорят о возможности повторения магнитной бури от слабого до среднего уровня — класса G1-G2», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Кардиолог Андрей Кондрахин рекомендует избегать во время геомагнитных возмущений физического и эмоционального напряжения, а также соблюдать нормальный режим сна и питания.

«Как правило, мы рекомендуем в эти дни стараться избегать физических нагрузок и ограничить интоксикацию организма, в том числе от кофе, сигарет или алкоголя. <...> Как ни крути, мы электрозависимы, все в организме работает на электрическом импульсе, и электромагнитные возмущения сказываются», — объяснил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как магнитные бури влияют на детей и взрослых

Невролог Александр Евдокимов в интервью NEWS.ru сообщил, что магнитные бури сильнее всего влияют на детей дошкольного возраста и грудничков. В период природных явлений они могут больше капризничать, плакать и хуже спать. Такое поведение связано с незрелостью структур головного мозга. Также уязвимы в период вспышек на Солнце люди пожилого возраста.

«Пожилые люди подвержены магнитным бурям. Это связано с тем, что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения. Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрень, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность», — объяснил врач.

Доктор медицинских наук Рина Заславская считает, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно проявить осторожность.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца», — объяснила врач NEWS.ru.

Как облегчить состояние в период магнитных бурь

Терапевт Анна Лупач рекомендовала метеозависимым людям в период вспышек на Солнце оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она советует чувствительным к природным явлениям гражданам записывать изменения в самочувствии и обратиться к врачу для подбора препаратов первой помощи.

Рина Заславская напомнила пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями о необходимости иметь под рукой тонометр.

«Человек может заранее понимать, в какой момент у него может случиться скачок или спад, и заранее принять необходимые препараты. В случае если недомогание из-за магнитных бурь произошло впервые, следует обратиться к врачу», — заявила она NEWS.ru.

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