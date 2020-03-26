https://static.news.ru/photo/5f2f3168-6f4a-11ea-8543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сеть супермаркетов «Магнит» согласилась трудоустроить более 2,5 тысячи сотрудников ресторанов KFC и Burger King в 20 регионах России, если заведения закроются на карантин.

Супермаркеты предложат им временные должности универсальных работников торгового зала, если «в случае неблагоприятного развития ситуации по коронавирусу может значительно снизиться посещение заведений общественного питания и, как следствие, выручка».

В руководстве «Магнита» считают, что временные работники из ресторанов быстрого питания помогут супермаркетам справиться с повышенным спросом в «сложных эпидемиологических условиях». Сеть супермаркетов заявила, что ведёт переговоры не только с KFC и Burger King.

По информации «Интерфакса», сеть «Магнит» — крупнейший ретейлер в стране, который объединяет более 20,7 тысячи магазинов самообслуживания.

Как писал NEWS.ru, мэрия Москвы поручила с 28 марта закрыть на карантин все рестораны, бары и другие заведения общепита, которые не смогут работать только на вынос. Все будние дни до 5 апреля станут выходными — президент Владимир Путин призвал провести их дома.

За минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19. Число пациентов с коронавирусом достигло 840 человек к утру 26 марта.