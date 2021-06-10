Магистр «Что? Где? Когда?» показал, как «разогревает» зрителей перед игрой

https://static.news.ru/photo/79e4a766-ca09-11eb-b9e9-96000091f725_660.jpg Андрей Козлов Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Магистр игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Андрей Козлов раскрыл закулисье проекта. Он рассказал о работе со зрителями и об их «разогреве». Эксперт стал гостем на шоу «Вечерний Ургант».

Козлов показал, что делает на ЧГК. Продюсер начал дирижировать руками, заставляя зрителей хлопать и постепенно заглушать овации. Он также рассказал, как настраивает новых игроков на выступления в клубе.

Самое главное — это научить человека, что в клубе нет возраста. Что в клубе надо разговаривать на «ты». Уж в команде точно, — заявил он в эфире Первого канала.

По его словам, невозможно играть в ЧГК, если капитан и игрок общаются друг с другом на «вы».

Козлов играет в клубе с 1989 года, он является магистром игры и трёхкратным обладателем приза «Хрустальная сова», обладателем «Бриллиантовой совы», а также носит звание «Лучший капитан клуба». Президент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее сообщалось, что власти Москвы подали иск на 1,9 млн рублей в Арбитражный суд столицы к телепередаче «Что? Где? Когда?».