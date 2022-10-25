Магазины Петербурга начали торговать иранскими Coca-Cola и Pepsi

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В круглосуточных магазинах Санкт-Петербурга появились напитки Coca-Cola, Pepsi и Fanta из Ирана, сообщается в СМИ. Отмечается, что цена за банку такого напитка будет выше, чем за такой же напиток из супермаркета: там она стоит 70 рублей, а в круглосуточных магазинах — 90 рублей.

Известно, что точки торговли напитками популярных брендов из Ирана были найдены на Каменноостровском проспекте, улице Рубинштейна, Октябрьской набережной и Садовой улице Петербурга. Уточняется, что география продаж очень широкая и напитки вряд ли попадают туда от одного и того же поставщика.

Эксперт FMCG-рынка Александр Афиногенов ранее рассказал, что наиболее высокие шансы занять свободную после ухода Coca-Cola и PepsiCo нишу на рынке имеет «Черноголовка», которая остается третьим по популярности в стране производителем безалкогольных напитков. При этом он убежден, что компания не сможет удержать занятые позиции в случае возвращения иностранных производителей в Россию. По его словам, во время слепых дегустаций потребители с легкостью отличают оригинальную колу от российских аналогов.

В начале октября компания «Читинские ключи» получила господдержку и начала производство безалкогольной газированной воды под брендом Cola. По словам замминистра экономического развития Забайкалья Дениса Рысева, для организации производства компания взяла кредит в 50 млн рублей, поручителем на сумму 25 млн рублей выступил Гарантийный фонд региона.