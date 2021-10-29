Магазины «Подружка» и «Летуаль» пригрозили закрыть в Москве

Магазины косметики «Подружка» и «Летуаль» в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы могут закрыть из-за несоблюдения режима нерабочих дней, передает РБК.

По данным издания, эти магазины работают в штатном режиме, несмотря на решение властей столицы ввести ограничения на работу торговых точек, кроме продуктовых магазинов и аптек, с 28 октября до 7 ноября.

Магазинам грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток по решению суда, — отмечает издание.

Во всех российских регионах из-за сложной эпидемиологической ситуации с 30 октября начал действовать режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября включительно. Нерабочие дни с сохранением заработной платы были установлены по указу президента России с целью остановить распространение коронавирусной инфекции. Главы регионов получили право самостоятельно устанавливать даты начала и окончания нерабочих дней с возможностью продления их и после 7 ноября. В частности, в Москве и Московской области режим нерабочих дней введён с 28 октября.