Магазины и кафе Москвы оштрафовали на 200 млн за нарушения масочного режима

https://static.news.ru/photo/ed4706da-e860-11ea-812e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичным предприятиям торговли и общественного питания за последние две недели были выписаны штрафы на общую сумму около 200 млн рублей за несоблюдение мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом рассказал глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он напомнил, что с 12 мая в столице действует указ мэра Сергея Собянина, согласно которому посетители торговых центров, заведений общепита, предприятий бытового обслуживания обязаны носить защитные маски и перчатки. Контроль за соблюдением указа ведётся ежедневно, и уже проверено около 49 тысяч предприятий. Из них примерно 11 тысяч оштрафованы на общую сумму в 650 млн рублей.

Чиновник также отметил, что из-за несоблюдения масочного режима и других требований закрыты свыше 30 предприятий, сообщает ТАСС.

В столице за время пандемии выявлено более 259,7 тысячи случаев заражения СOVID-19. Жертвами инфекции стали 4776 человек и свыше 209,6 тысячи выздоровели.

В целом по России зафиксировано 975,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 792,5 тысячи пациентов, умерли 16,8 тысячи. Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости в мире, уступая США, Бразилии и Индии.

Ранее NEWS.ru писал, что продавцы одного из магазинов Омска заставили подростка, у которого не оказалось при себе защитной маски, натянуть на лицо полиэтиленовый пакет с прорезями для ушей. Без защитного средства его обслуживать отказались.