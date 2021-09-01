Магазин iHerb признали запрещённым в России

Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск местной прокуратуры и признал запрещённой на территории России информацию, опубликованную в интернет-магазине биологически активных добавок iHerb. Соответствующее решение опубликовано на сайте инстанции.

Решение было принято ещё 24 июля. По информации «Ведомостей», иск подали после обращения организации потребителей «Народный контроль».

Авторы жалобы заявили, что на сайте под прикрытием БАДов якобы продают россиянам товары, содержащие наркотики. Кроме того, спортивное питание, продающееся в магазине, не имеет разрешения Минспорта. В «Народном контроле» нашли больше двух тысяч товаров, которые могут нарушать законы РФ.

Решение суда пока не вступило в силу. Если это произойдёт, операторы связи должны будут заблокировать сайт в течение суток с момента получения соответствующего уведомления.

В 2016 году приложение iHerb блокировал Роскомнадзор из-за продажи санкционных товаров. В 2019 году его требовал заблокировать суд Ульяновска, но областной суд отменил это решение.

В 2020 году суд Ульяновска потребовал удалить приложение магазина из AppStore и Google Play из-за продажи товаров с наркотиками и ядовитыми веществами.