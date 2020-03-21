Магаданскому интернет-изданию «Говорит Магадан» грозит штраф за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
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В настоящий момент в отношении издания возбуждено административное производство по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. При этом редакция «Говорит Магадан» не согласна с претензиями сотрудников правоохранительных органов.
В отношении владельца сайта, разместившего недостоверную общественно значимую информацию, полицейскими возбуждено административное производство, — сообщили в пресс-службе УМВД.
Ранее NEWS.ru писал о том, что некоторые больницы в США, особенно те, которые находятся в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса штатах, могут закрыться из-за отсутствия финансовой поддержки и других проблем.
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