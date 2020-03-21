https://static.news.ru/photo/dd17c3ec-1865-11ea-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Магаданскому интернет-изданию «Говорит Магадан» грозит штраф за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УМВД по региону. Речь идёт о статье, опубликованной 16 марта, «Лежавший в Магаданской областной больнице человек, у которого подозревали коронавирус, умер». Оказалось, что диагноз у пациента так и не подтвердился.

В настоящий момент в отношении издания возбуждено административное производство по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. При этом редакция «Говорит Магадан» не согласна с претензиями сотрудников правоохранительных органов.

В отношении владельца сайта, разместившего недостоверную общественно значимую информацию, полицейскими возбуждено административное производство, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Ранее NEWS.ru писал о том, что некоторые больницы в США, особенно те, которые находятся в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса штатах, могут закрыться из-за отсутствия финансовой поддержки и других проблем.