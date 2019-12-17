https://static.news.ru/photo/eb62395a-2143-11ea-b6e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Магаданская область и Республика Бурятия приняли решение сделать 31 декабря выходным днём. Этот рабочий день будет перенесён на субботу, 28 декабря.

Указ «Об изменении рабочего времени» подписал губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он касается в обязательном порядке государственных учреждений и организаций и рекомендован всем остальным формам предприятий, сообщается на сайте региональной администрации.

Решение о переносе выходного дня было принято на основании неоднократных обращений колымчан и результата опроса общественного мнения.

В Бурятии для удобства работающих в предновогодний день родителей рекомендовано организовать работу с частными детсадами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Курской области Роман Старовойт подписал распоряжение, которое рекомендует работодателям перенести выходной день с 28 декабря на 31 декабря. Такое решение было принято после многочисленных обращений граждан и итогов опроса жителей области.