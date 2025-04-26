Устали от обычных завтраков? Эти картофельные маффины «Батька в Америке» — сытная, вкусная и быстрая альтернатива. Готовятся за полчаса и заряжают энергией на весь день!

Ингредиенты (на 6 порций):

  • отварной картофель — 500 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • молоко — 50 мл;

  • тертый сыр — 100 г;

  • зелень (укроп/петрушка) — 2 ст. л.;

  • соль, перец — по вкусу;

  • сливочное масло — для смазывания форм.

Приготовление:

  1. Разомните картофель в пюре, добавьте молоко, яйца и специи.

  2. Вмешайте 70 г сыра и зелень (оставшийся сыр — для посыпки).

  3. Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте формы маслом.

  4. Разложите массу по формам, посыпьте сыром.

  5. Выпекайте 20 минут до румяной корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.