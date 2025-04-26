Устали от обычных завтраков? Эти картофельные маффины «Батька в Америке» — сытная, вкусная и быстрая альтернатива. Готовятся за полчаса и заряжают энергией на весь день!
Ингредиенты (на 6 порций):
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отварной картофель — 500 г;
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яйца — 2 шт.;
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молоко — 50 мл;
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тертый сыр — 100 г;
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зелень (укроп/петрушка) — 2 ст. л.;
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соль, перец — по вкусу;
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сливочное масло — для смазывания форм.
Приготовление:
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Разомните картофель в пюре, добавьте молоко, яйца и специи.
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Вмешайте 70 г сыра и зелень (оставшийся сыр — для посыпки).
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Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте формы маслом.
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Разложите массу по формам, посыпьте сыром.
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Выпекайте 20 минут до румяной корочки.
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