Made in Russia: Путину сшили особый спортивный костюм

https://static.news.ru/photo/0c725fa0-a63e-11eb-9e96-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Основатель и гендиректор группы компаний «Портновская мануфактура Shishkin» Дмитрий Шишкин рассказал о спортивной форме, которую сшил для президента РФ Владимира Путина. При её изготовлении почти на 100% применялись только отечественные материалы, отметил он в беседе с РИА Новости.

Дизайнер подчеркнул , что идея сшить такой костюм появилась на совещании о лёгкой промышленности в июне 2020 года с участием Путина. Так родилась коллекция Putin Team. Костюм создали по индивидуальным меркам, базовым размером стал L.

Базовый цвет коллекции — чёрный, но с серыми, белыми и красными акцентами. Специфика коллекции была ещё в том, что мы не только всё сшили внутри страны, но и по максимуму, на 99%, использовали в ней материалы отечественного происхождения. То есть это почти на 100% Made in Russia, — отметил гендиректор.

Он добавил, что ткани применялись натуральные — либо на основе хлопка, либо на основе шерсти. Для большей функциональности и износоустойчивости допущены небольшие добавления синтетики, указал Шишкин.

Ранее стало известно, что стилист из Екатеринбурга Дмитрий Шишкин, создавший коллекцию одежды Putin Team, выдвинут на получение правительственной премии в области качества. Его коллекция спортивной одежды поступила в открытую продажу.