Мачеха «заказала» восьмилетнюю падчерицу из-за двух квартир

https://static.news.ru/photo/49ee7ce4-6ac8-11eb-92f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Туве арестована пенсионерка, которая пыталась организовать убийство восьмилетней падчерицы. После смерти отца девочки, приходившегося женщине мужем, школьница стала наследницей двух квартир, которые едва не стоили ей жизни.

Чтобы заполучить недвижимость, 61-летняя жительница Кызыла наняла убийцу, пообещав за деликатную услугу 180 тысяч рублей. Аванс в размере десяти тысяч и орудие преступления — электрошокер — женщина передала при встрече. А заодно показала исполнителю ребёнка, когда девочка стояла на остановке.

Однако предприимчивая женщина не догадывалась, что под видом киллера с ней общается оперативник и что их общение проходило под наблюдением сотрудников уголовного розыска.

Некоторое время спустя, чтобы подтвердить исполнение заказа, «наёмный убийца» представил заказчице постановочную фотографию и шапку девочки, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. После этого мачеха ребёнка была задержана.

Региональное управление Следственного комитета возбудило в отношении женщины уголовное дело о покушении на убийство. Решением суда она заключена под стражу.

Ранее в Оренбургской области, как писал NEWS.ru, пьяная бабушка зарезала двухлетнюю внучку и выбросила её тело на улицу.