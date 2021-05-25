MacBook за 20 тысяч: приставы начали распродавать технику ФБК

https://static.news.ru/photo/a6e51ad4-bd43-11eb-ad65-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приставы начали распродавать изъятую у Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) технику и другую собственность. Новые ноутбуки Apple MacBook Air оценили в 20 тысяч рублей, а Pro-версию — в 25 тысяч, рассказал в своём Telegram-канале директор организации Иван Жданов.

Не знаю, что у них за оценщик, вероятно, такой же пройдоха, как и остальные воришки-приставы: как можно было оценить MacBook Air в 20 тысяч, а Pro в 25 тысяч рублей? При том, что всё новое. Обыски у нас проходят с завидной регулярностью. Они даже не понимают, что держат в руках: подвес с камерой к коптеру стоимостью в 210 тысяч рублей оценили в 30 тысяч рублей, — написал Жданов.

Кроме того, в перечне предметов на продажу указаны iPhone 6s Plus в заводских коробках, которые использовались один раз. Их будут продавать за 25,5 тысячи рублей. В один рубль приставы оценили фотокарточку с изображением юриста ФБК Любови Соболь и брошюру с текстом: «Любовь Соболь. Расследование: массовое отравление детей».

Ещё 100 рублей попросят за «прозрачный файл розового цвета» с 39 листами анкеты-опросника «Проблемы детских садов Москвы» и тремя почтовыми конвертами.

Вырученные деньги пройдут на оплату долга по иску бизнесмена Евгения Пригожина.

При этом, долг был у Фонда борьбы с коррупцией, он потом давно прекратил свою деятельность, а всё имущество, которое они украли и сейчас пытаются продать, принадлежит другому юридическому лицу — Фонду защиты прав граждан (признан российскими властями иноагентом. — NEWS.ru), — добавил Жданов.

В августе 2020 года Пригожин выкупил у ООО «Московский школьник» право требовать долг с ФБК в размере 87,6 млн рублей. Ответчиками по иску выступают оппозиционный политик Алексей Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь. Теперь они должны выплатить долг не комбинату, а лично бизнесмену.

Предположительно, пищевой комбинат «Московский школьник» связан, как считается, с близким к президенту Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным. Компания подала иск к ФБК, Навальному и сотруднице фонда Любови Соболь с требованием выплаты 88 миллионов рублей компенсации за распространение сведений, не соответствующих действительности. Суд присудил каждому из соответчиков примерно по 29 млн рублей. 20 июля 2020 года Навальный заявил, что ликвидирует ФБК из-за этого судебного решения.

Поводом для иска стало расследование ФБК, выпущенное в начале 2019 года. Фонд обвинил занимающиеся организацией питания компании во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018-го. Соболь тогда вместе с родителями пострадавших детей подала коллективный иск, и суд признал вину компаний и частично удовлетворил денежные требования родителей.