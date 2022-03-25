«Лживый и злобный инструмент»: Аксёнов призвал заблокировать YouTube в РФ

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал Роскомнадзор заблокировать на территории России видеохостинг YouTube. По его мнению, это «лживый и злобный инструмент», сообщает «Крым 24». Накануне Youtube заблокировал официальный канал Аксёнова, в ответ РКН потребовал восстановить доступ.

Тот же YouTube — всё в фейках. Просто лживый и абсолютно злобный инструмент, разгоняющий только негатив в отношении России и наших граждан. Плевать я на них хотел, ничего не надо восстанавливать. Прошу Роскомнадзор не вмешиваться, лучше их запретите вообще на территории РФ, — сказал он.

18 марта Роскомнадзор потребовал от американской компании Google остановить распространение угроз в отношении жителей России во время показа рекламных роликов на YouTube. В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, уточняется, что размещение подобных материалов свидетельствует об антироссийской позиции компании. Ранее YouTube стал транслировать рекламу с призывами выводить из строя железные дороги России и Белоруссии.

Заместитель председателя комитета по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что YouTube находится в шаге от блокировки в России. По словам депутата, поводом для этого может стать блокировка российских каналов и распространяющиеся через сайт призывы к массовым беспорядкам.