Лжехирурга Алёну Верди тайно похоронили

https://static.news.ru/photo/c2c10dfe-b24e-11ea-a4f2-fa163e074e61_660.jpg Алёна Верди Фото: Алёна Верди/vk.com

Подруга умершей лжехирурга Алёны Верди Юлия сообщила о похоронах женщины, однако не назвала место погребения. В социальных сетях она опубликовала фото покойной с траурной чёрной ленточкой, а также снимки похоронных венков.

Тебя больше нет, и с тобой ушла большая часть меня. Ты многое хотела сказать и донести, но тебя не слышали <...> Спи спокойно, моя родная, а я буду учиться жить без тебя, — написала подруга на своей странице в социальной сети Instagram.

Лжехирург, не имея специального образования, оказывала медицинские услуги с 2015 по 2019 год, и за это время несколько её пациентов остались инвалидами из-за последствий операций, а одна женщина скончалась после липосакции. Верди задержали в Краснодаре 5 апреля 2019 года, в тот же день отправили под арест.

Анастасия Исмаилова, изуродованная лжехирургом Алёной Верди, подтвердила, что та умерла, не приходя в сознание, ранним утром 15 июня. По её словам, фигурантка громкого уголовного дела пила спиртные напитки, перед тем как впала в кому.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущую радио «Комсомольская правда» Юлию Норкину похоронили 6 июня в Подмосковье. По словам очевидцев, когда к месту погребения приехал катафалк, супруга покойной, журналиста Андрея Норкина, рядом не оказалось.

Профессиональную деятельность Юлия Норкина начала в 1992 году на «Радио 101». Там будущие супруги и познакомились. Женщина умерла на 53-м году жизни из-за проблем с сердцем.