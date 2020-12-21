Зеркальная заявка: лжебанкиры придумали новый способ обмана россиян

https://static.news.ru/photo/8a08d08c-42bd-11eb-a2de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники взяли на вооружение ещё один метод обмана доверчивых граждан. Они предлагают оформить «зеркальную заявку» на кредит, чтобы не позволить повесить на человека долг ими же выдуманным злоумышленникам.

О том, как выглядит такая схема, на примере 22-летней жительницы Московской области рассказал РЕН ТВ. Обратившаяся в полицию девушка рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и сообщили, будто на её имя кто-то пытается взять кредит на сумму 100 тысяч рублей.

Чтобы сорвать планы нечистых на руку дельцов, гражданке предложили заполнить «зеркальную заявку» — чтобы связать этот кредит со своим именем. А уже потом, когда угроза минует, в спокойной обстановке решить, использовать деньги или попросту погасить заём.

Однако когда заявка была оформлена, девушке пришло СМС-уведомление о том, что с помощью её карты была сделана покупка в МТС на 94 тысячи рублей. Оказалось, что лжебанкиры на деньги жертвы приобрели в интернет-магазине iPhone последней модели.

Ранее NEWS.ru писал, что в канун Нового года в Интернете появляется всё больше фальшивых сайтов, которые полностью копируют популярные онлайн-магазины. «Двойники» привлекают покупателей низкими ценами, но после перевода средств желанный товар заказчики так и не получают.