Зеркальная заявка: лжебанкиры придумали новый способ обмана россиян

Мошенники взяли на вооружение ещё один метод обмана доверчивых граждан. Они предлагают оформить «зеркальную заявку» на кредит, чтобы не позволить повесить на человека долг ими же выдуманным злоумышленникам.
О том, как выглядит такая схема, на примере 22-летней жительницы Московской области
Чтобы сорвать планы нечистых на руку дельцов, гражданке предложили заполнить «зеркальную заявку» — чтобы связать этот кредит со своим именем. А уже потом, когда угроза минует, в спокойной обстановке решить, использовать деньги или попросту погасить заём.
Однако когда заявка была оформлена, девушке пришло СМС-уведомление о том, что с помощью её карты была сделана покупка в МТС на 94 тысячи рублей. Оказалось, что лжебанкиры на деньги жертвы приобрели в интернет-магазине iPhone последней модели.
Ранее NEWS.ru писал, что в канун Нового года в Интернете появляется всё больше фальшивых сайтов, которые полностью копируют популярные онлайн-магазины. «Двойники» привлекают покупателей низкими ценами, но после перевода средств желанный товар заказчики так и не получают.