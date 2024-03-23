Люди зажигают свечи и несут цветы: фото с места теракта в «Крокусе» Люди зажигают свечи около «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы и Подмосковья продолжают нести цветы к подмосковному концертному залу «Крокус Сити Холл», который вечером 22 марта подвергся атаке террористов. Они также зажигают свечи в память о многочисленных жертвах жестокого преступления. Тем временем сотрудники МЧС продолжают обливать конструкции здания, на месте трагедии работают 719 спасателей и 213 единиц техники.

На оказавшихся в расположении NEWS.ru кадрах с места пожара заметно, что над зданием после ликвидации возгорания все еще поднимается дым. При этом вокруг него продолжается оцепление. Сотрудники полиции никого не подпускают к сгоревшему концертному залу, но действуют спокойно и вежливо. Повернуть в сторону парковки невозможно, поскольку на въезде установлены камеры.

Также стало известно, что сотрудники столичного метрополитена останавливают всех мужчин с рюкзаками на спине.

Около полудня Telegram-канал «112» сообщил, что под завалами концертного зала нашли тела еще 20 погибших. При этом всего, по последним данным, жертвами теракта стали минимум 150 посетителей, это число может вырасти. Как передает канал, работы спасательных служб по разбору завалов займут не менее суток. Больше всего повреждений получил зал, где террористы открыли стрельбу, а после чего подожгли кресла. Для ликвидации последствий трагедии привлекли альпинистов, проводящих разведку конструкций. При этом существует угроза обрушения кровли и перекрытий комплекса.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Председатель СК Александр Бастрыкин поставил задачу сурово наказать всех причастных к теракту. Он лично контролирует расследование уголовного дела.

Фото с места теракта — в галерее NEWS.ru.