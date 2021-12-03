«Люди видят, что самолёты летают»: Онищенко призвал отказаться от Турции

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Турцию на фоне появления нового штамма коронавируса. По его словам, новый «омикрон»-штамм должен стать сигналом к тому, что надо прививаться или ревакцинироваться, заявил академик РАН в беседе с «Вечерней Москвой».

Поездки на отдых за границу стоит отложить до лучших времён, а не рисковать здоровьем до тех пор, пока власти снова не закроют границы.

У нас сейчас люди покупают билеты. Я предлагаю тем, кто купил их в Турцию и Египет, сдать. А не ждать, когда закроют. Люди видят, что самолёты летают, и думают, что можно лететь, — сказал Онищенко.

Эпидемиолог посоветовал планировать отдых дома и выбирать для этого, например, Подмосковье, а не экзотические страны.

Новый штамм коронавируса «омикрон» в настоящий момент выявлен в 38 странах. Наибольшее число заражений фиксируется в Африке. Пока «омикрону» не удалось превзойти штамм «дельта». Предыдущая разновидность инфекции сохраняет доминирующее положение в мире.

Ранее сообщалось, что у двух пассажиров, прилетевших частным рейсом в Россию из ЮАР в ночь на 3 декабря, выявили коронавирус. Информация о штамме инфекции устанавливается, биологический материал пациентов изучат в двух научно-исследовательских лабораториях.