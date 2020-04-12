Люди стали в семь раз чаще обращаться в Роструд

Глава Роструда Михаил Иванков рассказал о росте числа обращений из-за связанных с коронавирусом ограничений. По его словам, люди хотят понять текущую ситуацию.
Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме,
Как надзорный орган в настоящее время мы фиксируем практически семикратное увеличение количества обращений работников, и многие обращения — это не информация о факте нарушения, а это именно когда людям непонятна ситуация, — подчеркнул чиновник.
Ранее NEWS.ru писал, что порядка 30% российских компаний заставили своих сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск в связи с пандемией коронавируса, несмотря на то что это запрещено законом. 16% работодателей начали увольнять персонал, ещё более 20% компаний сократили зарплаты, оставив неизменным количество рабочих часов.
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