Люди стали в семь раз чаще обращаться в Роструд

В Подмосковье зафиксировали рост числа больных пневмонией, особенно много больных средних и тяжёлых форм. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Выявление больных коронавирусом растёт, уже перевалило за тысячу, но самое главное, растёт количество больных пневмонией — средние и тяжёлые случаи, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1». По состоянию...