«Люди сейчас играют в собак»: кинолог дала советы по воспитанию питомца Кинолог Орлова призвала собаководов не относится к питомцу как к игрушке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из главных проблем при заведении собаки в последнее время становится агрессивность животного, связанная с отношением хозяев к питомцу как к игрушке, предупредила член Международной ассоциации кинологов-профессионалов Яна Орлова. Она рассказала aif.ru, что взаимоотношения между собаководом и животным должны строиться на уважение.

Люди сейчас играют в собак, не пытаясь понять, как они устроены, потому что они их завели, чтобы дурачиться, делать красивые фото и смешные видео. Какая бы ни была порода, даже самую безобидную и дружелюбную собаку можно «довести до ручки». Люди с этим справляются всё лучше и лучше, — пояснила кинолог.

По словам специалиста, на участившиеся случаи агрессии со стороны собак сильно повлияла бездумная селекция, из-за которой у животных нарушается нервная система. В воспитании нуждаются не только потенциально опасные породы, но и маленькие собаки, в том числе чихуахуа и популярные в последнее время корги, которые несмотря на внешний вид часто нападают на хозяев. Кинолог отметила, что заводчики не уделяют достаточно внимания отрицательным качествам животных, стараясь продать как можно больше щенков.

Орлова посоветовала хозяевам не проверять психику питомца на прочность, чтобы не доводить собаку. Кинолог пояснила, что животное требует к себе уважительного отношения, которое включает в себя дисциплину, внимание и ответственность.

Стоит помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. Не только за то, что мы покупаем им много разных игрушечек и разных поводочков. А за то, чтобы у них была полноценная жизнь, возможность реализовать свой потенциал, сохранять свое психическое здоровье, — заключила Орлова.

Кинолог Владимир Голубев ранее рассказал, что долгое путешествие или поход к ветеринару могут вызвать у собаки стресс. По его словам, порой распознать симптомы беспокойства у собак сложно, поскольку некоторые виды поведения, связанные со стрессом, имитируют нормальное.