«Люди с ума сходят»: шоумен призвал запретить в России алкоголь и табак Стас Барецкий призвал полностью запретить в России алкоголь и табак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо ввести полный запрет на алкоголь и табак, заявил NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. По его словам, производители зарабатывают на этом большие деньги, а население тем временем «сходит с ума». Также артист отметил, что качество спиртных напитков не соответствует их высокой стоимости.

Люди от алкоголя с ума сходили и сходят. Все плохо. Я бы вообще запретил алкоголь в России, позакрывал бы все винно-водочные заводы. Качество алкоголя тоже вызывает сомнения: водка не горит, это не водка, а фуфло, а стоит бешеных бабок по нынешним временам. На фиг он вообще нужен? Нужно запретить, чтобы не было соблазнов, а потом запретить и табак, — сказал Барецкий.

Шоумен считает, что в бюджет страны от продажи алкогольной продукции поступает совсем немного средств. По его мнению, Россия — самодостаточная страна, которая сможет справиться без «алкогольных доходов».

Хватит уже кормить этих людей, которые на этом зарабатывают миллионы, миллиарды, а в бюджет немного капает. Я вижу каждый день людей, которые алкоголем занимаются, знаю, какие у них доходы. Мы можем стать первой в мире страной, кроме мусульманских, где запретили бы полностью алкоголь. Думаю, что Россия самодостаточная страна, мы справимся без алкогольных доходов, — заключил собеседник.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал инициативу коллег от фракции ЛДПР, которые предложили разрешить продажу алкогольной продукции только в специализированных магазинах. По мнению политика, России необходимо отходить от практики размещения алкоголя на самых заметных полках в российских магазинах.