https://static.news.ru/photo/91909a90-6c4b-11ea-b63b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пациентам с хроническими заболеваниями позволят получать рецепты на необходимые лекарства дистанционно.

Об этом сообщили в Минздраве РФ. По его данным, решение было принято на фоне пандемии коронавируса в мире.

По состоянию на 22 марта по всей планете зарегистрировано более 310 тысяч случаев заболевания COVID-19, свыше 13 тысяч из них — с летальным исходом. Более 95 тысяч человек выздоровели. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Китае органы здравоохранения не включили в статистику 43 тысячи бессимптомных носителей коронавируса.