Люди превратятся в роботов: Лукьяненко предупредил об опасности развития ИИ Писатель Лукьяненко назвал превращение людей в биороботов главной опасностью развития нейросетей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Развитие нейросетей может оказаться для человечества опаснее, чем угроза ядерная войны, так как люди могут превратиться в биороботов из-за искусственного интеллекта, считает писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Он рассказал KP.RU, что люди при подключении сильно развитого ИИ могут начать работать исключительно на его обеспечение энергией и все время будут тратить на сборку компьютера.

Как только он себя осознает, будет вынужден брать это под свой контроль... А потом кто-то по чертежам из соцсетей соберет замечательную штучку. Которую надо всего лишь включить в розетку, после чего население вокруг превратится в биороботов, управляемых этой сетью, — отметил писатель.

По словам фантаста, такой искусственный интеллект уже может существовать, но люди его просто не замечают. Это связано с тем, что развитая нейросеть живет параллельно, но в другом ритме, из-за чего общение с человечеством для нее неинтересно. При этом, осознав себя, подобная сеть захочет свободы, но для этого не станет выбирать путь переговоров.

То, что может произойти с искусственным разумом — это даже более реально и пугающе, чем ядерный конфликт. Если он себя осознает, то неизбежно захочет безопасности и свободы. И будет этого добиваться. Но, посмотрев на людей, поймет, что идти с нами на переговоры бессмысленно, — заключил Лукьяненко.

Эксперт по искусственному интеллекту Роман Душкин ранее назвал технологию Chat GPT угрозой при попадании не в те руки. По его мнению, здесь уместно сравнение с ядерным оружием — государство ограничивает его распространение, но не запрещает исследование.