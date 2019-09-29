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Посетителей мероприятия, двигающихся к выходу с митинга в поддержку фигурантов «московского дела» значительно больше, чем направляющихся ко входу.

По данным «Белого счётчика», по состоянию на 16:00 акцию посетили 23,3 тысячи человек, сообщается в Twitter организации.

Как писал News.ru, мероприятие проходит на проспекте Академика Сахарова. На него пришли политик Алексей Навальный, бывшие обвиняемые по делу о «массовых беспорядках» Валерий Костёнок, Владислав Барабанов и Даниил Конон.

Ведущими выступают главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Со сцены выступают группы «Несчастный случай» и «Хадн дадн».

Активист движения «Бессрочка» Ольга Мисик говорила, что акция после официального завершения может продолжиться в формате сидячей забастовки. Кроме того, протестующие могут пойти на прогулку, не согласованную с властями.