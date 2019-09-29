Как писал News.ru, мероприятие проходит на проспекте Академика Сахарова. На него пришли политик Алексей Навальный, бывшие обвиняемые по делу о «массовых беспорядках» Валерий Костёнок, Владислав Барабанов и Даниил Конон.
Ведущими выступают главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Со сцены выступают группы «Несчастный случай» и «Хадн дадн».
Активист движения «Бессрочка» Ольга Мисик говорила, что акция после официального завершения может продолжиться в формате сидячей забастовки. Кроме того, протестующие могут пойти на прогулку, не согласованную с властями.